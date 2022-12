Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte rinnovi per blindare i giocatori più importanti dell'organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Tra questi c'è sicuramente Adrien Rabiot, centrocampista francese che va in scadenza di contratto al termine della stagione.

Juve, i club di Premier puntano Rabiot

Adrien Rabiot è stato tra i migliori di questa prima parte di campionato per la Vecchia Signora, che vorrebbe intavolare le trattative per il rinnovo contrattuale dell'ex Psg, in scadenza nel 2023.

La situazione sembrerebbe però complicata, visti due aspetti importanti: il primo è legato alla richiesta dell'entourage del giocatore (che vorrebbe 10 milioni di euro per continuare la sua esperienza in bianconero), il secondo sarebbe invece legato alla possibile volontà di Rabiot di provare un'esperienza in Premier League.

Peraltro diversi club inglesi sarebbero molto interessati al centrocampista francese, in particolare il Chelsea a caccia del sostituto di Kantè e il Manchester United che già in estate aveva provato a portare Rabiot all'Old Trafford.

Il rinnovo di Rabiot con la Juventus sembrerebbe difficile e la Vecchia Signora si starebbe già guardando attorno per puntellare la mediana. Il sogno resta Sergej Milinkovic-Savic della Lazio mentre più concrete paiono le piste che portano a Davide Frattesi del Sassuolo o a Frank Kessie, che potrebbe lasciare il Barcellona già a gennaio.

Ritornando sul fronte dei giocatori in scadenza, anche Juan Cuadrado ed Alex Sandro potrebbero terminare la loro avventura con la maglia bianconera a parametro zero a giugno.

Juve, possibile interesse della Lazio per Luca Pellegrini

La Juventus sta valutando anche alcune cessioni.

È il caso di Luca Pellegrini che in questa prima parte di stagione ha militato nell'Eintracht di Francoforte offrendo delle buone prestazioni. Nonostante alcune buone prove offerte, l'esterno italiano potrebbe ritornare alla Juventus già a gennaio.

In caso di rientro anticipato alla Vecchia Signora, il laterale potrebbe dover trovare una nuova sistemazione. Potrebbe interessare alla Lazio di Maurizio Sarri, che sarebbe alla ricerca di un esterno da poter alternare ai vari Marusic e Lazzari.

Un altro calciatore che potrebbe lasciare Torino è Daniele Rugani che potrebbe restare in Serie A. Il centrale difensivo sarebbe nel mirino della Sampdoria e soprattutto della Salernitana.