In attesa della ripresa del campionato, la Juventus si prepara ad una serie di amichevoli. Allegri contro l'Arsenal dovrà fare a meno di Chiesa, Bonucci e Pogba. Non ci saranno tutti i giocatori presenti ancora al mondiale e i vari infortunati.

Problemi di formazione per Allegri contro l'Arsenal

La Juventus si sta organizzando in vista della ripresa del campionato, gli uomini di Massimiliano Allegri dovranno affrontare l'Arsenal il 17 dicembre in una sfida amichevole. Problemi di formazione per il tecnico livornese, non saranno a disposizione infatti Chiesa, Bonucci e Paul Pogba.

Il francese sta ancora recuperando, ma il suo ritorno in campo dovrebbe slittare alla fine di gennaio. Per quanto riguarda Bonucci le sue condizioni fisiche verranno rivalutate tra 10 giorni e il difensore, dovrebbe essere pronto per la sfida contro la Cremonese. Per Chiesa, invece, si tratta di un riposo precauzionale: l'esterno potrebbe recuperare in tempo per la ripresa del campionato. Al gruppo si sono uniti anche Mckennie e Kostic, Vlahovic non è al meglio, il serbo è alle prese ancora con la pubalgia. In attacco contro l'Arsenal spazio probabilmente a Kean, dal primo minuto.

Arsenal-Juve visibile su Dazn e Sky sabato 17 dicembre ore 19:00

Gara amichevole, ma importante per valutare a che punto si trova la condizione della Juventus.

La sfida tra l'Arsenal e i bianconeri si giocherà sabato 17 dicembre 2022 alle ore 19:00. La partita sarà visibile per gli abbonati a Dazn e anche su Sky Sport uno, ci saranno collegamenti dallo stadio dove potremmo ascoltare le voci dei protagonisti. Nel post match vedremo le eventuali reti. I commentatori della sfida su Dazn dovrebbero essere Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi.

Gli uomini decisivi in casa Juventus potrebbero essere Kean e Locatelli, dato i numerosi giocatori assenti ancora impegnati nel mondiale in Qatar.

Ecco come potrebbe scendere in campo la Juventus dal primo minuto contro l'Arsenal: Perin; Gatti, Dellavalle, Rugani; Soulé, Fagioli, Locatelli, Miretti, De Sciglio; Yildiz, Kean.

Possibile impiego per Vlahovic e Kostic nella ripresa così come per Mckennie.

Nei seguenti giorni ci saranno altre due amichevoli per la Juventus una contro il Rijeka il 22 dicembre e l'altra con lo Standard Liegi il 30 dicembre 2022. Queste amichevoli serviranno al tecnico bianconero per capire il livello di forma di ogni singolo calciatore, prima dell'importante ripresa del campionato di Serie A.