Blindare i calciatori più importanti dell'organico a disposizione di Massimiliano Allegri. È questa l'intenzione della Juventus che vuole trattenere i suoi top player fino alla fine della stagione per provare la rimonta in campionato e giocarsi le proprie chance in una competizione importante come l'Europa League.

Juve, Vlahovic nel mirino dell'Atletico Madrid

Uno dei calciatori che ha grande appeal sul fronte mercato è sicuramente Dusan Vlahovic che sarebbe seguito da diversi top club europei molto interessati alle prestazioni del numero nove serbo.

Tra le società interessate ci sarebbe anche l'Atletico del Cholo Simeone, che dopo una prima parte di stagione non esaltante con l'eliminazione in Champions League, sarebbe pronto ad un mercato importante per risollevarsi e provare a rientrare nella corsa per la Liga.

Secondo le ultime notizie di mercato, i Colchoneros sarebbero pronti ad imbastire una trattativa già per gennaio mettendo sul piatto il cartellino di Joao Felix come parziale contropartita tecnica. Il gioiello portoghese è pronto a lasciare Madrid a gennaio con il Paris Saint Germain che sarebbe interessato alle sue prestazioni.

Uno scambio che per gennaio risulta molto complicato, vista la volontà di tenere Vlahovic e solo di fronte ad un'offerta monstre da circa 100 milioni di euro i bianconeri prenderebbero in considerazione un addio prima del termine del campionato.

In estate, la situazione potrebbe però cambiare con l'Arsenal che sarebbe pronto ad un'offerta importante, in attesa delle mosse dell'Atletico.

Juve, idea Livakovic per il dopo Szczęsny

Altro snodo cruciale per il mercato della Juventus è rappresentato dal futuro di Szczęsny che in estate potrebbe lasciare Torino. Il portiere polacco è infatti finito del Manchester United che in estate potrebbe intavolare una trattativa con il club bianconero per accaparrarsi le prestazioni dell'ex estremo difensore di Roma ed Arsenal.

La Juventus non vuole farsi cogliere impreparata e starebbe sondando diversi sostituti in caso dell'eventuale addio di Szczęsny. Oltre le piste italiane che rispondono ai nomi di Guglielmo Vicario dell'Empoli e Marco Carnesecchi dell'Atalanta, il club bianconero starebbe valutando anche il profilo di Dominik Livakovic, portiere croato della Dinamo Zagabria che tanto bene sta facendo al Mondiale con la propria Nazionale.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate con diversi club interessate al classe 97 che complice il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe decidere di provare un'esperienza in un top club. La Juve sarebbe interessata al portiere Livakovic, seguito anche dall'Inter e dalla Roma.