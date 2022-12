Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzione al termine di questa stagione è quello difensivo. Se per Milan Skriniar sono ben avviate le trattative per il rinnovo di contratto, diverso è il discorso relativo a Stefan De Vrij, in scadenza a giugno 2023 e con trattative ancora non decollate, e Francesco Acerbi, che resterà solamente se la Lazio farà uno sconto sul suo riscatto, senza dimenticare Danilo D'Ambrosio, che però potrebbe rinnovare direttamente a fine campionato. Per questo motivo la società nerazzurra è alla ricerca di elementi che possano essere anche di prospettiva e alla luce di ciò avrebbe messo gli occhi su Giorgio Scalvini, che tanto bene ha fatto con l'Atalanta in questi mesi.

La Juventus, invece, potrebbe attuare una piccola rivoluzione in mezzo al campo. I bianconeri cercano una pedina che possa alzare il tasso tecnico. Il grande sogno di mercato sarebbe Frenkie De Jong, che non è ritenuto incedibile dal Barcellona e non è escluso un tentativo già nella prossima sessione di Calciomercato, a gennaio.

Idea Scalvini per la difesa dell'Inter

L'Inter vuole rivoluzionare il reparto arretrato con elementi anche di prospettiva, con lo scopo di ringiovanirlo. Uno dei nomi finiti sul taccuino di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta è quello di Giorgio Scalvini. Il classe 2003 già lo scorso anno aveva giocato saltuariamente in prima squadra, ma è in questa stagione che sembra essere diventato un titolare inamovibile dell'Atalanta.

Un fattore che gioca a suo favore riguarda il fatto di essere abituato a giocare in una difesa a tre e, dunque, non sarebbe complicato il suo inserimento nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Undici le presenze raccolte in questo campionato, con un gol decisivo messo a segno nella vittoria allo stadio Olimpico contro la Roma per 1-0.

Per convincere la Dea servirà una proposta molto importante, e per questo l'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino del giovane talento Fabbian, che tanto bene sta facendo in Serie B con la Reggina in prestito, oltre ad un conguaglio economico intorno ai 20 milioni di euro più bonus.

Juventus su De Jong

La Juventus cerca innesti per alzare il tasso tecnico in mezzo al campo e potrebbe fare una mezza rivoluzione già a gennaio.

La Juve sarebbe su Frenkie De Jong, che il Barcellona non ritiene incedibile. I bianconeri sarebbero pronti a cedere Adrien Rabiot, a sei mesi dalla scadenza, e Weston McKennie, puntando ad incassare un tesoretto da 40 milioni di euro, oltre a restituire Paredes al Paris Saint Germain. In questo modo la Juve potrebbe fare una proposta tra i 50 e i 60 milioni per il centrocampista olandese.