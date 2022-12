L'Inter sarebbe al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi ed avrebbe individuato i profili congeniali al 3-5-2. Oltre al nome di Marcus Thuram per l'attacco, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid. Il calciatore argentino piacerebbe anche alla Juventus che avrebbe proiettato le proprie attenzioni su Renato Sanches del Paris Saint Germain qualora dovesse partire Adrien Rabiot.

Ritorno di fiamma per De Paul

L'Inter avrebbe intenzione di puntare su Rodrigo De Paul a gennaio. Il club nerazzurro sarebbe disposto a chiedere un prestito con diritto di riscatto all'Atletico Madrid sulla base di circa 25 milioni di euro.

La valutazione del centrocampista sarebbe di circa 30 milioni d euro ma non essendo centrale nel progetto di Diego Simeone potrebbe decidere di cambiare aria, ritornando in Serie A.

Barella verso un ruolo più dinamico e offensivo

Con il rientro di Marcelo Brozovic, potrebbe cambiare l'assetto tattico del centrocampo dell'Inter. L'idea di Simone Inzaghi sarebbe quella di giocare con il doppio play considerate le ottime prestazioni evidenziate da Hakan Calhanoglu in cabina di regia. In tal senso, Nicolò Barella avrebbe meno compiti difensivi e potrebbe essere maggiormente predisposto agli inserimenti in area offensiva. Inoltre, se dovesse arrivare De Paul, il reparto sarebbe al completo anche in vista del possibile addio di Roberto Gagliardini.

L'ex Udinese potrebbe giocare come mezzala al posto di Nicolò Barella ma anche sulla zona sinistra per concedere a Calhanoglu qualche turno di riposo.

Il Tottenham segue Rabiot

La Juventus, che avrebbe mostrato il proprio interesse nei mesi precedenti anche per Rodrigo De Paul, sarebbe finita sulle tracce di Renato Sanches. Il ragazzo del Paris Saint Germain non starebbe trovando molto spazio sotto la guida di Galtier e potrebbe cambiare aria per giocare con maggior frequenza.

I bianconeri lo prenderebbero in considerazione soprattutto se Adrien Rabiot dovesse lasciare Torino. Il francese interesserebbe al Tottenham, squadre che il ragazzo accetterebbe vista la volontà di trasferirsi in Premier League. Antonio Conte avrebbe dato il suo consenso perché crede di poterne migliorare le caratteristiche in fase di interdizione e in fase realizzativa.

L'affare potrebbe sbloccarsi perché la presenza di Fabio Paratici nella società inglese sarebbe fondamentale per convincere il centrocampista giunto alla Juve grazie alla mediazione dell'ex dirigente bianconero: Rabiot ha il contratto in scadenza nel 2023.