Non solo Rafael Leao. Il Milan deve far fronte alle offerte dall'Inghilterra che potrebbero arrivare per Ismael Bennacer che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club rossonero. Sul centrocampista algerino ci sarebbe il forte pressing del Liverpool pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del mediano in estate.

Milan, idea Fofana per il dopo Bennacer

Il Milan non ha alcuna intenzione di cedere Bennacer ma in caso di mancato accordo per il rinnovo, l'addio potrebbe esser preso in considerazione.

Per questo, il club rossonero starebbe valutando gli eventuali sostituti. Se il sogno resta Milinkovic-Savic, il Diavolo valuta anche altri centrocampista come Youssuf Fofana, talentuoso centrocampista francese che si sta confermando ad alti livelli con la maglia del Monaco.

Le prestazioni del classe 99 non sono passate inosservate con il Milan che sarebbe pronto ad un'offerta importante nella prossima sessione estiva. Il club del Principato non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 35 milioni di euro per cedere il 23enne mediano francese. Altro calciatore che il Milan tiene sotto osservazione è Carlos Alcaraz del Racing, centrocampista argentino che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.

Infine, sullo sfondo restano vive anche le piste che portano a Frattesi del Sassuolo e soprattutto Dany Ceballos che potrebbe liberarsi a parametro zero dal Real Madrid in estate.

Milan, idea Sabitzer per il dopo Brahim Diaz

Altro caso che il Milan deve risolvere è quello legato a Brahim Diaz che potrebbe esser riscatto dal Real Madrid al termine della stagione.

Nonostante ciò, il futuro del trequartista spagnolo potrebbe esser lontano da Milano. Infatti, i Blancos potrebbero esercitare l'opzione del controriscatto per riportarlo alla corte di Ancelotti che lo avrebbe indicato come l'eventuale sostituto di Marco Asensio.

Per questo, il Diavolo non vuole farsi cogliere impreparato e valuta dei possibili sostituti.

Sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche il nome di Marcel Sabitzer, talentuoso centrocampista austriaco in forza al Bayern Monaco. Il minutaggio dell'ex Lispia non è molto alto e per questo starebbe pensando di cambiare aria al termine della stagione. Il Milan potrebbe far leva su questo aspetto ed impostare una trattativa con il club bavarese e mettere sul piatto una cifra attorno ai 25 milioni di euro.

Oltre Sabitzer, il Milan tiene d'occhio anche altri calciatori come Kudus, fantasista del Ghana esploso in questa stagione con la maglia dell'Ajax. Il club olandese chiede almeno 35-40 milioni di euro per il proprio gioiello.