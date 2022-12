Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus aveva riacceso le speranze dei tifosi bianconeri, convinti di poter contare sul beniamino per tornare a vincere. La realtà della prima metà di stagione ha però deluso le aspettative, complici le complicazioni per l'infortunio al polpaccio. Già prima dell'inizio del Mondiale si era parlato di buone possibilità di vederlo in campo a breve; la buona riuscita dell'operazione al menisco aveva portato lo staff bianconero a fissare per il 13 gennaio la data del possibile rientro. Le ultime parole di Allegri, nel post partita dell'amichevole con l'Arsenal, sembrano però allontanare nuovamente il ritorno in campo del centrocampista francese.

Infortunio Pogba: Juventus preoccupata anche per questioni economiche

Oltre alle necessità tecniche, viste le difficoltà affrontate da Max Allegri per i numerosi infortuni di inizio stagione, Pogba rappresenta un problema per la società bianconera anche dal punto di vista economico. Ad oggi, il francese ha già percepito oltre 5 milioni di euro lordi senza mai vedere il campo di gioco con la maglia della Juventus. Nonostante la trattativa sia stata conclusa a costo zero, pesa sul bilancio l'accordo quadriennale da 10 milioni netti a stagione. Considerati anche i continui rinvii in merito alla sua ripresa, i rapporti tra società e calciatore potrebbero diventare piuttosto tesi.

Juventus - Pogba: Allegri allontana il ritorno in campo

In attesa della ripresa ufficiale degli allenamenti, con il ritorno della Serie A alle porte, lo staff della Juventus monitora costantemente le condizioni del calciatore. Fino a qualche settimana fa era auspicabile un rientro per il big match contro il Napoli previsto per il 13 gennaio.

Le ultime parole di Massimiliano Allegri hanno però cambiato le aspettative dei tifosi. Nel post partita della sfida amichevole con l'Arsenal, il mister bianconero ha glissato l'ennesima domanda sul francese classe '93 con leggero nervosismo dicendo di non sapere quando rientrerà. Nello specifico, il tecnico livornese ha dichiarato di non gradire ulteriori domande sul tema oltre a confermare l'incertezza sul possibile rientro a breve.

La Juventus corre ai ripari: tra mercato e Rabiot

I numerosi infortuni della stagione bianconera, in particolare quello di Pogba, porterebbero la società a valutare profili di rinforzo nel prossimo calciomercato invernale. Stando alle ultime notizie, l'incertezza sul rientro del centrocampista francese avrebbe fatto leva sulla ricerca di giocatori funzionali alla corsa scudetto. In attesa di trovare alternative valide, la dirigenza bianconera è attenta sul fronte Rabiot. Il centrocampista, reduce dalla delusione al Mondiale, sembrava sul piede di partenza già per gennaio visto anche il contratto in scadenza. Le ristrettezze a centrocampo avrebbero però portato la dirigenza a bloccare l'uscita del francese, almeno finché non verranno trovati giocatori all'altezza.