In vista della ripresa della Serie A, il Milan lavora sia sul fronte mercato che sulla questione rinnovi. In casa rossonera sono diverse le questioni all'ordine del giorno, in particolare le condizioni di Maignan. Il portiere francese è ancora alle prese con un infortunio al polpaccio; il giocatore ha infatti dovuto rinunciare anche alla sua partecipazione ai Mondiali Qatar 2022. L'incertezza sulla condizione dell'estremo difensore preoccupa la dirigenza milanista. Secondo Sky Sport lo staff sarebbe in attesa dell'esito degli esami strumentali prima di procedere con eventuali mosse di mercato.

In particolare, il Milan starebbe pensando all'arrivo anticipato di Marco Sportiello.

Il Milan pensa a Sportiello come vice Maignan

Marco Sportiello sarebbe l'indiziato numero uno per sostituire il portiere francese alle prese con un problema al polpaccio. La dirigenza rossonera avrebbe già un accordo con il giocatore per la finestra di Calciomercato estiva, ma non è da escludere un possibile anticipo della trattativa già per gennaio. L'estremo difensore è attualmente un tesserato dell'Atalanta ma con il contratto in scadenza arriverebbe a Milano a parametro zero. Paolo Maldini attende quindi l'esito degli esami di rito prima di valutare soluzioni alternative per ovviare all'assenza di Mike Maignan, interessa anche Camavinga a gennaio.

Bennacer - Milan: passi avanti verso il rinnovo

Ismael Bennacer sarebbe vicino a siglare il rinnovo di contratto con il Milan. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che parla di un ipotetico accordo imminente con il centrocampista. Il contratto del calciatore scade nel 2024 e le attuali condizioni economiche si aggirano intorno al milione e mezzo netti a stagione.

L'obiettivo della dirigenza rossonera sarebbe quello di prolungare l'intesa fino al 2027 con un notevole aumento dell'ingaggio. La cifra ipotizzata sarebbe di 4 milioni di euro netti a stagione, con l'aggiunta di bonus e premi legati a prestazioni individuali e di squadra. La volontà della dirigenza dimostra il forte apprezzamento per il mediano algerino, protagonista di una crescita esponenziale con la maglia del Milan.

Non solo mercato: il Milan valuta i rientri dal Qatar

Oltre alla questione Maignan e alle possibili occasioni di mercato, lo staff rossonero attende il rientro dei giocatori impegnati nella Coppa del Mondo per ulteriori valutazioni. Osservati speciali sono i finalisti Theo Hernandez e Olivier Giroud, reduci dalla sconfitta all'ultimo atto della competizione contro l'Argentina. Monitorato anche Rafael Leao, impegnato con il Portogallo fino ai quarti di finale. Sembrano escluse grane di tipo fisico, sarà necessario unicamente ritrovare la condizione giusta in vista degli impegni di campionato e Champions League.