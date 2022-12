Il Milan inizia a muoversi per il mercato estivo. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, così da poter confermarsi in Italia e continuare il percorso di crescita anche in una competizione affascinante ed emozionante come la Champions League.

Milan, Bennacer in bilico, sogno Milinkovic-Savic per l'estate

Il mercato del Diavolo gira attorno alla conferma di quei calciatori che risultano fondamentali per lo scacchiere tattico di Stefano Pioli. Oltre Rafael Leao, anche Ismael Bennacer è alle prese con la questione rinnovo contrattuale.

L'ex Empoli chiede un ingaggio da circa 4 milioni di euro, una richiesta dettata dall'interesse di alcuni top club europei come Chelsea e Liverpool che sarebbero disposti a mettere sul piatto 40 milioni di euro per convincere il Milan a cedere il mediano algerino.

Il club rossonero non vuole farsi trovare impreparato e sogna un grande colpo per completare la mediana, un colpo di grande fisicità e qualità. Stando alle ultime notizie di mercato, il sogno risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo della Lazio che in questi anni si è confermato ad altissimi livelli nel campionato italiano. Il Diavolo potrebbe decidere di virare sul Sergente biancoceleste in attesa degli sviluppi del rinnovo con il club di Lotito.

Il patron del club biancoceleste chiede una cifra attorno ai 100 milioni di euro che però potrebbe abbassarsi con il mancato rinnovo contrattuale.

Oltre ad accontentare le richieste della Lazio, il Milan deve fare i conti con il forte interesse della Juventus che è ormai da tempo sul calciatore. Milinkovic-Savic non è il solo seguito dal Milan per la mediana.

Infatti, i rossoneri continuano a monitorare Carlos Alcaraz del Racing, valutato 20 milioni di euro.

Milan, si prosegue al rinnovo di Giroud. Idea Livaja

Il Milan lavora anche sul fronte rinnovi ed in particolare a quello di Olivier Giroud, leader del reparto offensivo rossonero ed ormai nella storia della Nazionale francese.

Il club rossonero non vuole assolutamente lasciar partire l'ex Chelsea ed è pronto al rinnovo contrattuale fino al 2024. Per il bomber francese non dovrebbero esserci problemi vista la sua volontà di continuare la sua esperienza con i colori rossoneri.

Oltre al rinnovo di Giroud, il Diavolo starebbe valutando l'acquisto di un altro attaccante viste le prestazioni non esaltanti di Divock Origi che in questa seconda parte si giocherà la riconferma per l'estate. In caso di cessione del belga, il club rossonero potrebbe virare su Marko Livaja, attaccante dell'Hajduk Spalato e che ha già militato in Italia con la maglia dell'Inter e dell'Empoli.