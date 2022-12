Uno dei giocatori che ha lasciato l'Inter negli ultimi anni ma che è rimasto nei cuori dei tifosi nerazzurri è sicuramente Achraf Hakimi. Uno dei più grandi dispiaceri del popolo nerazzurro è proprio quello di non aver potuto veder giocare dal vivo il treno marocchino, durante la permanenza di Achraf in nerazzurro, terminata con il trionfo del campionato, infatti gli stadi furono chiusi a causa della pandemia. Hakimi è rimasto comunque molto legato a tutto l'ambiente interista, tant'è che durante una diretta social nel corso dei festeggiamenti dopo la vittoria del Marocco contro la Spagna ai Mondiali in Qatar, il terzino ex Real Madrid si è lasciato andare a un urlo liberatorio con tanto di "Forza Inter sempre!".

La frase pronunciata dal terzino non rappresenterebbe soltanto una ventata di nostalgia: secondo le ultime indiscrezioni riprese dal Corriere dello Sport, Hakimi infatti nei mesi scorsi avrebbe comunicato a diversi ex compagni nerazzurri il suo desiderio di ritornare a Milano.

Hakimi-Inter: ritorno difficile ma non impossibile

Achraf Hakimi è sicuramente uno dei protagonisti di questo Mondale di calcio, a suon di galoppate sulla fascia sinistra il classe 1998 è riuscito nell'impresa di trascinare il Marocco alle fasi finali del prestigioso torneo. Se con la propria nazionale l'ex Borussia è un vero e proprio punto di riferimento, questo non si può dire anche per il Paris Saint Germain. Hakimi a Parigi non è mai riuscito ad esprimere a pieno il proprio potenziale, complice anche il modo di giocare del club francese poco incentrato sulle due fasce e i rapporti compromessi all’interno dello spogliatoio.

Motivazioni che potrebbero spingere Hakimi a cambiare nuovamente maglia.

Secondo il Corriere dello Sport, Achraf Hakimi cova dentro di sé il desiderio di tornare all'Inter. L'esterno marocchino avrebbe fatto anche una confessione al suo amico, Lautaro Martinez, e ad altri compagni: "Se potessi, non avrei alcun dubbio: tornerei all’Inter", -scrive il quotidiano romano-.

La voglia di tornare in nerazzurro di Hakimi sarebbe aumentata soprattutto con l'esempio di Lukaku, e sentendo le voci di un addio di Dumfries, che gli spianerebbero lo spazio in rosa su quella fascia. Parlare attualmente di un ritorno di Achraf in nerazzurro è a dir poco futuristico, soprattutto se si considera il lato economico: il Psg non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 70 milioni di euro, sopratutto dopo l'ottima parentesi Mondiale.

L'Inter potrebbe comunque fare un tentativo nel caso in cui la società decidesse di vendere Dumfires per una cifra vicino ai 60 milioni, con Marotta consapevole di potersi giocare una carta importante: poter contare sulla volontà del giocatore, jolly fondamentale già sperimentato con il ritorno Lukaku.

I tifosi spingono per il ritorno di Hakimi

Dopo il ritorno di Lukaku, i tifosi dell’Inter sognano anche il ritorno di Achraf Hakimi. Diversi tifosi nerazzurri si sono riservati sui social per sottolineare il loro affetto nei confronti del calciatore attualmente al Psg. Qualcuno scrive: "Ti prego, torna. sta casa 'spiett a te...", e ancora: "Riportiamo a casa uno dei terzini più forti al mondo.. ".

Tantissimi anche i commenti contro la presidenza, responsabile di aver venduto il marocchino solo per fare cassa: "Ringraziamo Steven Zhang incompetente come pochi" e poi: "Un sentito ringraziamento a Zhang". Altri invece usano un pizzico di ironia: “Se Hakimi torna all'Inter mi tatuo il volto di Marotta sulla gamba”. Insomma, una voglia irrefrenabile dei tifosi nerazzurri di rivedere Hakimi di nuovo all'Inter.