In vista della prossima sessione estiva di Calciomercato l'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio reparto avanzato. Andrà via Alexis Sanchez, in scadenza di contratto, ma anche Marko Arnautovic è tutt'altro che sicuro della permanenza a Milano visto il rendimento altalenante avuto in questa stagione. I nerazzurri hanno già chiuso per Mehdi Taremi, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Porto ma non sembrano volersi fermare qui. Il club nerazzurro sta sondando altre piste e una di queste porterebbe a Dodi Lukebakio, attaccante belga attualmente in forza al Siviglia.

Il Milan invece potrebbe cambiare qualcosa in difesa, viste le carenze mostrate in questa stagione. I rossoneri stanno pensando ad un grande rinforzo e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Alessandro Buongiorno. Una trattativa che si preannuncia non semplice vista la concorrenza che c'è sul calciatore, con Inter e Napoli fortemente interessate al classe 1999.

Inter su Lukebakio

Dodi Lukebakio è finito nel mirino dell'Inter in vista della prossima estate per rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi. Il belga era stato già sondato la scorsa estate ma alla fine non se n'è fatto nulla, con il calciatore che è stato poi acquistato dal Siviglia, che ha versato nelle casse dell'Hertha Berlino 10 milioni di euro.

L'annata del club spagnolo è stata deludente, visto che naviga a metà classifica e che resterà fuori dalle competizioni europee. Nonostante questo il classe 1997 ha messo a segno 5 reti e collezionato 1 assist in 19 presenze, facendo intravedere buoni numeri.

La società nerazzurra ha iniziato a sondare il terreno ed è pronta a fare un tentativo la prossima estate.

Il club nerazzurro potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni di euro, in modo da far recuperare al Siviglia la somma investita, ma occhio anche all'inserimento nell'affare di Joaquin Correa, valutato tra i 6 e i 7 milioni di euro. In questo modo gli spagnoli realizzerebbero una piccola plusvalenza e l'Inter si libererebbe di un calciatore fuori dai piani.

Il nuovo attacco dell'Inter

L'Inter vorrebbe confermare Marcus Thuram e Lautaro Martinez come attacco titolare nella prossima stagione. Questo a meno che non arrivi un'offerta fuori mercato per uno dei due, 85 milioni di euro per il francese e oltre 100 milioni per l'argentino. Alle loro spalle poi ci sarà sicuramente Mehdi Taremi che, come detto, arriverà a parametro essendo in scadenza di contratto con il Porto. Bisognerà poi capire quale sarà la quarta scelta a disposizione di Simone Inzaghi. Occhio a Dodi Lukebakio, che per caratteristiche potrebbe essere simile a Thuram visto che nasce attaccante esterno ma che per doti, velocità e bravura nel dribbling, potrebbe essere utile anche come punta in fase di ripartenza.

Milan su Buongiorno

Il Milan invece è pronto a fare un tentativo per Alessandro Buongiorno per rinforzare il reparto arretrato. Una trattativa non semplice visto che il capitano del Torino piace molto proprio all'Inter, oltre che al Napoli, ma la società rossonera non vuole farsi trovare impreparata. Si parte da una valutazione di 40 milioni di euro, ma Moncada e Furlani starebbero pensando ad una proposta interessante, mettendo sul piatto 20 milioni di euro e i cartellini di Tommaso Pobega e Matteo Gabbia. In questo modo il Toro avrebbe già il sostituto di Buongiorno e andrebbe a rinforzare anche il centrocampo.