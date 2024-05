Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato dal proprio canale Youtube riferendo l'indiscrezione secondo la quale il Milan avrebbe deciso di non concorrere più per la figura di Thiago Motta. Un segnale che secondo Balzarini potrebbe essere più che positivo per la Juventus che avrebbe scelto l'ex Genoa e Spezia come nuovo allenatore al posto di Massimiliano Allegri.

Juventus, Balzarini: 'Mi dicono che il Milan si stia ritirando dalla corsa per Thiago Motta'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di Thiago Motta ha detto: "Ho avuto delle indiscrezioni da ambiente Milan e mi è stato detto che la società rossonera si è ritirata dalla corsa per il profilo di Thiago Motta.

Può essere interpretato come un ulteriore indizio a favore della Juventus, tuttavia restano le notizie di un sondaggio da parte del PSG nei confronti dell'italo-brasiliano. Quest'ultimo non ha ancora sciolto tutte le riserve sul fatto di lasciare il Bologna ed effettivamente mi arrivano dei segnali sul fatto che lui stia pensando di restare in caso non gli smantellassero la squadra". Balzarini ha poi proseguito: "Nella Juventus c'é l'idea di chiudere con Allegri ed è vero che c'é tempo, però la società deve pianificare una campagna acquisti per cercare di dare al nuovo allenatore quei giocatori che possono rispondere al suo modo di giocare e il fatto che non ci sia un nome certo desta preoccupazione".

Parlando degli indisponibili per la partita con la Salernitana Balzarini ha poi detto: "Yildiz sta meglio e quindi ci sono speranze che possa essere recuperato per la partita con la Salernitana: sarebbe importante perché io penso che sia Chiesa che Vlahovic non partiranno titolari. Alex Sandro dovrebbe saltare la gara con la Salernitana perché sta lavorando a parte e non si sta allenando con il gruppo.

Anche Danilo mancherà certamente contro la formazione campana ma si proverà di tutto per recuperarlo in vista della gara con i bergamaschi".

Juventus i tifosi rispondono a Balzarini: 'La società bianconera ha già bloccato Thiago Motta'

Tanti tifosi hanno dunque risposto a Balzarini: "Il PSG non ha fatto ammiccamenti a Thiago Motta in quanto Alkhelaifi ha pubblicamente confermato Luis Enrique ed ha precisato che c'è un progetto con lui e che sta facendo bene.

Il Milan l'aveva solo sondato a dicembre ma poi avevano in mente di tenere Pioli e non ci hanno più parlato" scrive un utente in linea con Balzarini. Un altro poi aggiunge: "L'allenatore dei Felsinei sarà la persona più chiacchierata da qui a fine campionato, ovvio è capace e col Bologna sta facendo un miracolo sportivo. A mio parere Thiago è già stato bloccato, ma una società come la Juventus ha sempre un piano B che potrebbe essere Palladino".