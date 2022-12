Il Milan di Stefano Pioli prepara il rientro in campionato. I rossoneri scenderanno in campo il 4 gennaio nella sfida dell'Arechi contro la Salernitana di Davide Nicola. Per preparare al meglio l'impegno contro i campani, dall'11 al 20 dicembre il Diavolo comincerà il ritiro a Dubai per recuperare la forma fisica.

Milan, importanti amichevoli contro Arsenal e Liverpool

Durante questo ritiro, il tecnico rossonero Stefano Pioli avrà la possibilità di sperimentare come fatto contro la Lumezzane dove ha schierato un 3-4-3 con l'obiettivo di prendere in considerazione delle varianti tattiche.

A Dubai, il Diavolo effettuerà due amichevoli di grandi prestigio contro due top club della Premier League: ovvero l'Arsenal di Mikael Arteta che sta viaggiando in Premier League in testa alla classifica ed il Liverpool di Jurgen Klopp che dopo un avvio non esaltante sta tornando sui suoi livelli.

Le sfide saranno in programma il 13 dicembre contro i Gunners, mentre il 16 i rossoneri scenderanno in campo contro i Reds. In attesa del rientro dei Nazionali impegnati al Mondiali, Pioli testerà alcuni calciatori che in questa prima parte di stagione hanno avuto poco spazio come Adli e spera di recuperare calciatori importanti come Charles De Ketelaere che potrebbe essere il vero acquisto della sessione di calciomercato oppure ceduto in prestito all'Atalanta per Teun Koopmeineers.

Milan, le ultime sui rientri: da Maignan a Ibrahimovic

Altro snodo cruciale del ritiro del Milan è legato ai possibili recuperi dei lungodegenti che hanno avuto dei problemi nella prima parte di stagione.

Lo staff rossonero intende di recuperare Mike Maginan, perno della retroguardia. L'assenza del portiere francese si è fatta sentire nonostante le buone prestazioni di Tatarusanu.

Il numero uno del Diavolo punta al 4 gennaio, alla sfida contro alla Salernitana dopo i problemi al polpaccio che gli hanno fatto saltare una parte di questo primo scorcio di stagione. Pioli e il suo staff deciderà se gestire il rientro dell'estremo difensore oppure provare ad un rientro in una delle due amichevoli contro Arsenal e Liverpool.

Il tecnico spera anche nel rientro di Davide Calabria che come Maignan ha saltato diverse partite per l'infortunio rimediato nella trasferta di Empoli. Il capitano rossonero conta di rientrare nel match contro la Salernitana, altrimenti spazio a Dest che tanto bene ha fatto al Mondiale con gli Stati Uniti. Recuperato invece Alexis Saelemakers che diventa un'opzione importante per la trequarti.

Infine, capitolo Ibrahimovic che ha tanta voglia di ritornare a calcare il campo da gioco. Il campione svedese dovrebbe aumentare i carichi di lavoro con l'obiettivo di rientrare a disposizione per il match di Supercoppa italiana contro l'Inter, in programma il 18 gennaio.