L'Inter inizia a pensare già al mercato estivo. La dirigenza nerazzurra sta sondando diversi profili per completare la rosa. In particolare, il direttore sportivo Giuseppe Marotta sta valutando le possibili opportunità low-cost per la prossima sessione estiva con diversi calciatori che potrebbero diventare degli obiettivi concreti.

Idee per la difesa interista: da Smalling a Umtiti

In attesa di scoprire il futuro di Stefan De Vrij e Milan Skirniar, l'Inter lavora su più tavoli per puntellare la difesa a disposizione di Simone Inzaghi. Oltre al possibile riscatto di Francesco Acerbi dalla Lazio, il club nerazzurro vorrebbe acquistare un altro difensore di caratura internazionale ed esperienza, che possa inserirsi nel minor tempo possibile negli schemi del tecnico interista.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Samuel Umtiti, centrale francese del Barcellona che in questa prima parte di stagione ha offerto buone prestazione con la maglia del Lecce. Il difensore francese, arrivato in prestito dal club blaugrana, vuole riscattarsi dopo stagioni non esaltanti, complici diversi infortuni fisici. Il suo obiettivo sarebbe quello di rientrare nel giro che conta ed essere un elemento importante per un top club europeo. L'Inter starebbe valutando tale opzione e potrebbe imbastire la trattativa visto il contratto in scadenza del calciatore nel giugno 2023.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Chris Smalling che in caso di mancato accordo con la Roma potrebbe liberarsi a parametro zero da luglio.

Sul centrale inglese ci sarebbe anche la Juventus, a caccia di un nuovo partner difensivo per Bremer.

Inter, possibile conferma per Gosens

Uno degli snodi cruciali di questa sessione invernale di Calciomercato, intanto, è rappresentato dal futuro di Robin Gosens. Nelle prima parte di stagione, il tedesco ha collezionato poche presenze ed è stato superato nelle gerarchie da Federico Dimarco.

Nonostante ciò, l'esterno tedesco potrebbe restare all'Inter ed essere un valore aggiunto in questa seconda parte di campionato. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il club nerazzurro prenderebbe in considerazione una cessione solo a titolo definitivo mentre le società interessate vorrebbero imbastire la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, opzione non presa in considerazione dall'Inter.

Inoltre, Gosens avrebbe iniziato con il piglio giusto il ritiro invernale a Malta, segno di voler continuare la sua esperienza in nerazzurro.