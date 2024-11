Nelle scorse ore lo speaker radiofonico esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto su X un messaggio dedicato al centravanti della Juventus Dusan Vlahovic, rivelando come il serbo nella prossima estate lascierà secondo lui la società piemontese. Mecca ha poi detto la propria opinione sulle polemiche che si sono scatenate a seguito dell'arbitraggio tra Inter e Napoli.

Juventus, Mecca: 'Sono al fianco di Vlahovic anche se sono certo che a giugno andrà via da questa squadra'

"So di essere da solo contro il 99% dei tifosi ma io rimango saldamente al fianco di Dusan Vlahovic.

Come sono anche convinto che a giugno andrà via. Ma questa è un’altra storia" questo è quanto riferito sul proprio account X da Edoardo Mecca. Lo speaker radiofonico restando sul tema degli attaccanti della Juventus ha poi preso in esempio un ex centravanti bianconero che subì lo stesso trattamento che oggi subisce Vlahovic: "Higuain per me è stato un attaccante stratosferico, uno dei migliori degli ultimi 15 anni. Però molti di quelli che ora lo venerano e lo rimpiangono alla Juve, all’epoca lo criticavano per la pancia e per il fatto che in Europa non fosse decisivo. Ennesimo capitolo sulla tifoseria più schizofrenica del mondo".

Mecca sempre sul proprio account X ha poi detto la propria opinione sulle polemiche che si sono scatenate a seguito dell'arbitraggio visto in Inter-Napoli: "Il VAR è utilizzato malissimo e ci sono casi controversi ed errori in ogni partita.

Conte ha parlato in maniera furba solo dopo dopo un episodio contro la sua squadra? Verissimo ma quello che ha detto è ciò che molti pensano sull’uso dello strumento. Una cosa è certa: il VAR in questa maniera non funziona".

Infine lo speaker esperto di calciomercato, commentando il momento complicato della Roma, ha sottolineato: "Ma la società giallorossa non può prendere Allegri?

Darebbe subito una quadratura in difesa ad una squadra completamente smarrita".

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'Vlahovic non c'entra nulla con il gioco richiesto da Motta'

I messaggi scritti da Mecca, specie quello riferito al futuro di Dusan Vlahovic, hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Il suo attuale problema è che non c’entra nulla con il gioco di Motta.

Zero. Per il futuro, sempre con Motta in sella, ci vorrebbe un attaccante come Thuram. Sarebbe l’ideale" sostiene un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Secondo me Thiago Motta già quest'estate voleva la sua cessione con il conseguente acquisto di Zirkzee. Con il modo di giocare della Juventus di quest'anno l'olandese sarebbe stato l'attaccante ideale". Infine un utente sottolinea: "Ogni giocatore ha la sua dimensione. Vedasi Kean, la cui dimensione è Firenze. Forse è pure quella di Dusan".