Il caso Juventus fa ancora discutere dato che come noto la società è al centro dell'indagine Prisma portata avanti dalla Procura di Torino in merito a plusvalenze e manovra stipendi del 2020. A parlarne di recente è stato il giornalista Paolo Ziliani che ha voluto esaminare quali penalizzazioni potrebbe dover affrontare la compagine bianconera da un punto di vista sportivo. Nelle ultime ore però, il Gip di Torino, Ludovico Morello, ha rigettato le richieste dei Pm della Procura.

La vicenda sta ovviamente interessando anche i tifosi bianconeri. Della Vecchia Signora ha parlato di recente Ezio Greggio, che alla Gazzetta dello Sport ha invitato la nuova dirigenza a considerare il rientro di un'icona bianconera come Alessandro Del Piero.

Paolo Ziliani sulla Juventus: "Ha fatto dei reati che potrebbero costargli la Serie D, falsando ogni stagione e truccando i bilanci"

L'inchiesta che sta colpendo la Juventus per i presunti illeciti perpetrati dall'ex presidenza guidata da Andrea Agnelli sta facendo molto discutere: nelle ultime ore ad esprimersi è stato Paolo Ziliani che al quotidiano La Verità ha analizzato quelle che potrebbero essere le conseguenze a cui la compagine piemontese andrebbe incontro qualora il Tribunale di Torino accertasse gli illeciti contestati dalla Procura: "Quali sono i reati più gravi? Tutti. Quelli finanziari perché la Juventus ha falsato ogni stagione truccando sistematicamente i bilanci, e i reati etici, imperdonabili.

In quanto a noi, sarebbe importante radiare Agnelli e Paratici e far retrocedere la squadra facendola ripartire dal campionato di serie D. Se poi la famiglia Agnelli liberasse il club dalla sua morsa secolare, allora potremmo davvero parlare di rinascita del club". Ziliani ha poi rintuzzato sull'argomento, affermando come le campagne acquisti portate avanti dall'ex direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici abbiano coinvolto anche altre squadre come Sassuolo ed Atalanta.

Il giornalista infine, lanciando una critica piuttosto pesante nei confronti della stessa Juve, ha domandato all'interlocutore quanti dei 9 scudetti di fila vinti dalla compagina bianconera siano effettivamente regolari.

Inutile ricordare come l'indagine abbracci un periodo di tempo molto più limitato dato che i bilanci sotto osservazione sono quelli degli ultimi 2 anni, ecco che le provocazioni di Ziliani dimostrano di avere non troppa presa giuridica in merito alle possibile conseguenze sportive dell'inchiesta.

Intanto è notizia delle ultime ore che il Gip di Torino, Ludovico Morello, ha respinto le richieste dei Pm sostenendo come le 'plusvalenze nel calcio siano pratica diffusa' e sottolineando come 'la manovra stipendi non sia stata fatta con dolo' perchè 'collegata alla crisi da Covid-19'.

Ezio Greggio chiama Alessandro Del Piero: "Lui potrebbe essere il nuovo Boniperti"

Della Juventus ha parlato anche il noto tifoso bianconero Ezio Greggio che della vicenda ha voluto toccare l'aspetto collegato alle modifiche del parco dirigenziale cui sta andando incontro la Vecchia Signora. Il conduttore televisivo, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha così parlato del possibile rientro a Torino di Alessandro Del Piero: "Potrebbe essere il nuovo Boniperti, era già scritto nei sacri testi bianconeri: quando ci fu l’inaugurazione dello Juventus Stadium, Boniperti e Del Piero erano seduti insieme.

Poi qualcuno si preoccupò della forza mediatica prorompente di Ale e, senza farglielo sapere, lo congedò dalla società. Ma non dai cuori di noi juventini che lo amiamo". Greggio ha poi voluto parlare anche dell'argomento caldo in casa Juventus, ossia le dimissioni del Cda, affermando come si potrà parlare di questo argomento solo a inchiesta conclusa.