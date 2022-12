La Juventus sta vivendo settimane impegnative dal punto di vista giudiziario. La Procura di Torino e la Consob continuano ad indagare sulla società bianconera per diversi capi d'accusa, come le presunte plusvalenze fittizie e il possibile falso di bilancio. Proprio la Procura di Torino ha depositato qualche giorno fa la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene e degli altri membri del Consiglio d'Amministrazione oramai dimessosi da fine novembre.

Nelle scorse ore - su tutta questa vicenda - è arrivata la presa di posizione anche il secondo socio della Juventus (dopo Exor), ossia il fondo Lindsell Train, che detiene l'11,9% delle quote societarie della società bianconera.

Il fondo inglese in un comunicato ha in particolare affermato che le dimissioni del Cda sono motivate dalle indagini che stanno portando avanti la Procura di Torino e la Consob. Nella stessa nota si legge che è presto per commentare la vicenda giudiziaria e che il fondo è in contatto con la dirigenza della società bianconera.

'L'intero Consiglio d' Amministrazione si è dimesso in risposta all'indagine in corso da parte della Consob e della Procura di Torino su presunte irregolarità contabili. È troppo presto per commentare i procedimenti', afferma Lindsell Train, che poi prosegue: 'Continuiamo a confrontarci con la dirigenza della società bianconera'.

Lindsell Train è una società di investimento fondata nel 2000 da Michael Lindsell e da Nick Train, il 73% della stessa è in mano ai suoi fondatori. Tale fondo inglese, oltre a detenere quote di club calcistici come Juventus, Manchester United (di cui detiene il 20% delle quote) e Celtic Glasgow, ne ha anche di aziende importanti in altri settori, come Nintendo, Prada e Heineken.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus sarà ufficializzato il 18 gennaio

Il Consiglio d'Amministrazione dimissionario sarà sostituito ufficialmente il 18 gennaio 2023, quando si riuniranno i nuovi membri designati dalla società bianconera. Il presidente designato è Gianluca Ferrero, mentre l'amministratore delegato è Maurizio Scanavino. Sarà nominato anche un nuovo vicepresidente.

Intanto - secondo le ultime indiscrezioni - i membri del Cda della Juve dovrebbero essere tutti esperti di contabilità, amministrazione e finanza.