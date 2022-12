La Juventus sta vivendo un momento difficile dal punto di vista giudiziario. La Procura di Torino sta indagando sulle presunte plusvalenze fittizie e sul possibile falso in bilancio della società bianconera. Un'indagine che dovrebbe proseguire ancora per diverso tempo, se infatti la Giustizia sportiva ha tempi veloci, non è così per la Giustizia ordinaria con la richiesta di rinvio a giudizio depositata per Agnelli, Nedved e Arrivabene. Intanto però diversi addetti ai lavori hanno detto la loro sulla situazione che sta riguardando la società bianconera.

In tanti hanno sentenziato la colpevolezza della Juventus nonostante non sia iniziato neanche un eventuale processo. C'è chi invece come diversi presidente di Serie A hanno sottolineato che non si possono esprimere e che è una situazione che dovrà essere valutata dai magistrati. Fra i più critici nei confronti della Juventus c'è stato sicuramente Paolo Ziliani, che nella sua storia è noto per aver spesso colpevolizzato la società bianconera per le vicende che l'hanno riguardata anche in passato. Di recente il giornalista sportivo ha utilizzato Twitter per parlare di Juventus sottolineando come la società bianconera abbia barato nelle ultime stagioni. Per questo la sua proposta è quella di togliere i nove scudetti consecutivi alla Juventus dal 2011 al 2020, assegnandoli alle squadre che sono arrivare seconde in quel campionato.

Ha poi aggiunto che chi ha barato dovrebbe essere retrocesso in Serie B.

Paolo Ziliani ha parlato di retrocessione per la Juventus

"Nove scudetti consecutivi vinti dalla Juventus. Scudetti da cancellare come i Tour di Armstrong e da riassegnare ai secondi, retrocedendo i bari, perché tutti ricordino 11-12 Milan 12-13 Napoli 13-14 Roma 14-15 Roma 15-16 Napoli 16-17 Roma 17-18 Napoli 18-19 Napoli 19-20 Inter".

Questo il post su Twitter di Paolo Ziliani in riferimento alla Juventus e alle note vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera. Parole pesanti nei confronti della Juve, a cui hanno commentato diversi follower del giornalista gran parte dei quali a supporto. Un utente scrive: 'Sarebbe bello la giustizia sportiva in Italia non esiste'.

Un altro invece sottolinea come lo avrebbe meritato il Napoli di Sarri nella nota vicenda della mancata espulsione di Pjanic in Inter-Juventus.

I secondi classificati a partire dal 2011 al 2020

Come sottolinea Paolo Ziliani nel 2011 ad arrivare secondo fu il Milan, nella stagione successiva invece fu il Napoli, che lo ritroviamo anche nelle stagioni 2016-2017 e 2018-2019. La Roma invece nella stagione 2014-2015 e in quella 2015-2016, l'Inter invece è arrivata seconda nell'ultimo scudetto vinto dalla Juventus, quello della stagione 2019-2020.