La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e mercato. Si parla molto delle possibili cessioni ma anche di acquisti che potrebbero riguardare il settore difensivo. C'è attesa anche per capire come si evolverà la situazione giudiziaria. Recentemente, stando a quanto dichiarato da Lindsell Train, il fondo inglese che rappresenta l'11,9% delle quote societarie della Juventus, il "Cda si è dimesso per le indagini di Consob e Procura di Torino". C'è tranquillità da parte della società bianconera, come confermato anche nella nota ufficiale pubblicata qualche giorno fa dal sito ufficiale della Juventus.

Come è noto fra i capi d'accusa sui quali la Procura di Torino sta indagando c'è il possibile falso di bilancio riguardante la manovra stipendi del 2020 e le presunte plusvalenze fittizie. Sull'argomento la Juventus è stata criticata da diversi addetti ai lavori, su tutti da Carlo Alvino. Tanti sostenitori bianconeri hanno sottolineato come il Napoli abbia anch'esso fatta una plusvalenza finanziaria nella trattativa di mercato che ha portato Victor Osimhen dal Lille alla società campana. In quella trattativa di mercato, il Napoli inserì tre giocatori, uno dei quali Karnezis, valutati un totale di circa 20 milioni di euro, pagando circa 50 milioni di euro in soldi alla società francese.

Il giornalista sportivo ha voluto rispondere su Twitter ai sostenitori bianconeri mostrando tutte le plusvalenze finanziarie che avrebbe fatto la Juventus nelle ultime stagioni.

Fra queste spiccherebbero anche quelle di Caldara al Milan e Bonucci ritornato nella società bianconera.

Il giornalista Alvino risponde agli utenti che hanno parlato della plusvalenze fatta dal Napoli per Osimhen

Il giornalista sportivo Carlo Alvino, su Twitter, ha postato: 'Ehhhh ma il Napoli ha fatto Osimhen… rido per non piangere'.

In aggiunto a questo post ha inserito la lista degli scambi di mercato che sarebbero valutati dalla Procura di Torino e che riguarderebbero la società bianconera. Spiccano Audero alla Sampdoria per 20 milioni di euro e Pieters e Mulé alla Juventus per circa 7,5 milioni di euro. Altro scambio quello fra Spinazzola, trasferitosi alla Roma per 29,5 milioni di euro, con Pellegrini a Torino per circa 22 milioni di euro.

Nella lista troviamo anche queste trattative di mercato:

- Caldara (35 milioni) al Milan e Bonucci (35) alla Juve

- Sturaro (18) al Genoa e Zanimacchia (4) alla Juve

- Cancelo (65) al Manchester City e Danilo (37) alla Juventus

Gli scambi di mercato che sarebbero valutati dalla Procura di Torino

La Procura di Torino starebbe indagando anche su altri scambi di mercato che hanno riguardato la Juventus, come quello che ha portato Rovella a Torino per 18 milioni di euro e Petrelli (valutato 8 milioni di euro) e Portanova (10 milioni di euro) al Genoa. Altro scambio di mercato è quello che ha portato Pablo Moreno per 10 milioni di euro al Manchester City e Felix Correia alla Juventus per 10,5 milioni di euro. Hanno fatto parlare molto anche quelli con Matheus Pereira al Barcellona e Alejandro Marques, approdato nella società bianconera.