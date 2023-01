Prima vittoria nel 2023 per il Crotone che vince 1-2 allo Stadio "Veneziani" contro il Monopoli e rilancia il suo cammino in campionato. L'attenzione della società calabrese è però rivolta in queste ore alle trattative di mercato che potrebbero permettere ai rossoblù di portare a Crotone alcuni rinforzi. Tra questi il nome caldo sarebbe quello del centrocampista Andrea D'Errico che potrebbe firmare con gli squali già nelle prossime ore. I rossoblù starebbero seguendo da vicino anche l'attaccante Manuel Marras ma su di lui sarebbe forte la concorrenza di altri club.

Crotone, rinforzo a centrocampo

Nelle prossime ore il Crotone potrebbe regalarsi un nuovo centrocampista. Il suo nome potrebbe essere Andrea D'Errico, calciatore del Bari. Per il trentenne il girone d'andata con i pugliesi ha regalato poche gioie dopo aver vissuto la precedente stagione da protagonista. Ad interessarsi a lui era stato anche il Catanzaro ma il Crotone avrebbe prevalso nelle preferenze del calciatore. L'accordo, ormai prossimo, potrebbe essere concluso già ad inizio settimana, la cosa rinforzerebbe il centrocampo rossoblù in vista della prossima gara casalinga di campionato, quella contro il Pescara di lunedì 16 gennaio 2023 alle ore 20:30.

Crotone, interesse per Marras

Dopo i sei mesi vissuti a Crotone nella seconda parte del precedente torneo i rossoblù potrebbero effettuare un nuovo tentativo per riavere l'attaccante Manuel Marras.

Il calciatore, attualmente fuori rosa al Bari, sarebbe seguito da diverse formazioni. In Serie B a lui guarderebbero la Spal, il Modena e il Cosenza mentre in Serie C a seguirlo sarebbero Crotone e Catanzaro. Nei sei mesi vissuti in Calabria la punta ha totalizzato 15 presenze andando a segno con 3 reti. Sempre con il Bari i rossoblù starebbero trattando il trasferimento del centrale difensivo Giullaume Gigliotti, anche lui già in passato protagonista con la maglia del Crotone.

Le altre operazioni

Sul fronte delle uscite gli squali dovrebbero cedere sicuramente due attaccanti. Si tratta di Gabriele Bernardotto e Marco Tumminello. Per il primo la destinazione dovrebbe essere la Triestina mentre per l'ex Atalanta e Roma il futuro dovrebbe essere con la maglia del Latina. Entrambe le operazioni dovrebbero essere concluse a breve con la formula del prestito fino a fine stagione.

Da valutare anche la cessione di Giuseppe Panico, poco utilizzato negli ultimi mesi. In entrata si attendono novità per quello che concerne la punta centrale. Facundo Lescano sembrerebbe una pista percorribile con il calciatore separato in casa con il Pescara. Da valutare però il valore del cartellino per il quale gli abruzzesi non sembrano essere disposti a fare sconti.