Prima settimana di Calciomercato che viaggia verso la conclusione e squadre chiamate al ritorno in campo. Il Crotone si avvicina al match contro il Monopoli con un volto nuovo, quello dell'attaccante Eugenio D'Ursi arrivato nelle ultime ore dal Napoli. Gli squali potrebbero però regalarsi almeno nel breve tempo almeno altri due elementi, un esterno identificato in Luca Crecco del Pescara e un centrocampista centrale come Andrea D'Errico del Bari. In uscita ci sarebbero gli attaccanti Gabriele Bernardotto e Marco Tumminello verso club di terza serie.

Crotone, Crecco per la fascia

Con l'infortunio di Vasile Mogos e la probabile partenza di alcuni elementi presenti in rosa il Crotone potrebbe regalarsi un nuovo esterno. Si tratta di Luca Crecco, calciatore attualmente in forza al Pescara. Su di lui si sarebbe soffermato in n questi giorni anche l'interessamento del Latina ma proprio il Crotone rappresenterebbe la principale formazione candidata alla chiusura della trattativa. Un nome che ritorna per il Crotone, con il calciatore ex Cosenza che era già stato accostato in estate alla formazione guidata da Franco Lerda.

D'Errico nome caldo a centrocampo

Con l'uscita del centrocampista Pasquale Giannotti passato in prestito al Monopoli, il Crotone potrebbe attingere al mercato per concedersi un rinforzo in mezzo al campo.

Il nome caldo delle ultime giornate sarebbe quello di Andrea D'Errico, centrocampista del Bari, poco utilizzato nella prima parte di stagione. Per lui l'arrivo in Calabria potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito fino al termine della stagione. Sempre dal Bari il Crotone starebbe valutando l'acquisto del difensore centrale Guillaume Gigliotti e si sarebbe inserito alla corsa all'attaccante Manuel Marras, che piace anche al Catanzaro.

Crotone, altre trattative

Sul fronte delle partenze i rossoblù sarebbero in procinto di cedere, con la formula del prestito, l'attaccante Gabriele Bernardotto alla Triestina. Il club Alabardato seguirebbe anche un altro calciatore del Crotone, l'esterno Carlo Crialese. Un'operazione in uscita è stata però smentita nelle ultime ore direttamente dal Direttore Generale rossoblù, Raffaele Vrenna.

Si tratta della possibile cessione dell'attaccante Orazio Pannitteri che proseguirà la sua stagione a Crotone. Da valutare infine ci sarà anche la situazione legata all'attaccante Marco Tumminello, ritornato in Calabria dopo alcune annate altalenanti e condizionate da un grave infortunio ma poco impiegato dal tecnico Franco Lerda. Per lui nei giorni scorsi si è ipotizzato un trasferimento, in prestito, ad una tra Lecco e Latina.