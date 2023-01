Nelle prossime sessioni di Calciomercato, tra gennaio e giugno, si potrebbe assistere ad un vero e proprio valzer di esterni stando agli ultimi rumors riportati da calciomercato.com e calciomercatoweb.it. Tra i giocatori finiti al centro delle voci ci sarebbe anche l'esterno sinistro dell'Inter Federico Dimarco, che tanto bene ha fatto in questa prima parte di stagione. Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno attirato l'attenzione di alcuni top club europei, su tutti il Tottenham. Il tecnico degli Spurs, Antonio Conte, infatti, è un suo grande estimatore e avrebbe fatto il suo nome alla dirigenza per rinforzare la rosa a sua disposizione.

La società nerazzurra ha già chiuso le porte per una trattativa a gennaio e per questo se ne riparlerà in vista di giugno.

La Fiorentina invece potrebbe fare qualcosa tra gennaio e giugno soprattutto sulla fascia destra. L'ultima idea dei granata risponderebbe al nome di Wilfried Singo, in uscita dal Torino. L'esterno ivoriano non è considerato incedibile e per questo non è da escludere una trattativa tra i due club già nell'immediato.

L'offerta del Tottenham per Dimarco

L'Inter potrebbe essere costretta a cedere almeno un big della propria rosa nella prossima sessione estiva di calciomercato per sistemare i conti e raccogliere un tesoretto per rinforzare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi.

Uno dei giocatori finiti al centro delle cronache di mercato negli ultimi giorni è Federico Dimarco, che tanto bene ha fatto in questa prima parte di stagione. L'esterno sinistro ha impedito a Robin Gosens di giocarsi un posto da titolare e ha già segnato tre reti, con un assist all'attivo, in diciassette partite di campionato.

Su di lui avrebbe messo gli occhi Antonio Conte, che lo vorrebbe fortemente al Tottenham per rinforzare la difesa visto che il classe 1997 può giocare sia da terzo della difesa a tre, sia da quinto di centrocampo, magari facendo il vice Perisic.

Visto il contratto fino a giugno 2026, l'Inter avrà comunque una posizione di forza in sede di trattativa.

I nerazzurri, infatti, avrebbero già fatto sapere al club inglese di essere disposti a trattare la cessione dell'esterno per offerte non inferiori ai 30 milioni di euro.

La proposta della Fiorentina per Singo

Anche la Fiorentina potrebbe fare qualcosa sugli esterni tra gennaio e giugno. L'ultimo nome accostato ai viola sarebbe quello di Wilfried Singo, accostato anche all'Inter negli ultimi mesi. I viola avrebbero avviato i contatti con il Torino in questi ultimi giorni anche se l'infortunio di Valentino Lazaro potrebbe rimandare i discorsi alla prossima estate, tutto dipenderà dagli esami strumentali. Il Toro lo valuta intorno ai 10 milioni di euro, ma non è da escludere uno scambio con i viola che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Lorenzo Venuti, oltre ad un conguaglio da 5 milioni di euro.