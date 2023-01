Secondo alcune indiscrezioni in arrivo dalla Francia ci sarebbe un possibile interessamento del Paris Saint Germain per l'attaccante rossonero Rafael Leao: nella prossima estate per raggiungere un accordo con il Milan il club parigino potrebbe offrire come parziale contropartita il cartellino di Mauro Icardi.

L'ex giocatore dell'Inter infatti è ancora di proprietà del PSG, nonostante attualmente sia in prestito al Galatasaray.

Ipotesi 'scambio' tra Leao e Icardi

Il Paris Saint Germain starebbe valutando un investimento estivo su Rafael Leao, ma il Milan non sembra interessato a cedere il giocatore a meno di una offerta importante, al fine di incassare una somma che servirebbe per andare poi a colmare anche la lacuna che si creerebbe in attacco.

Con l'inserimento nella trattativa di Mauro Icardi, il PSG crede di poter riuscire a offrire al Milan la giusta contropartita in chiave offensiva, oltre ovviamente a una cifra cash.

Possibile offerta di 80 milioni sul piatto per Leao

Sembrerebbe che il PSG sia pronto ad offrire, oltre alla contropartita tecnica rappresentata da Mauro Icardi, anche un conguaglio vicino agli 80 milioni di euro.

Per Leao sarebbe pronto a Parigi un quadriennale da 15 milioni di euro a stagione, con bonus in base al raggiungimento di obiettivi e basati sulle presenze effettive del calciatore.

L'affare si potrebbe concludere solo nella prossima estate, dato che fino a giugno Mauro Icardi militerà nel Galatasaray, dove peraltro ha segnato la doppietta decisiva nell'ultimo derby con il Fenerbache.

La possibilità di una cessione di Rafael Leao nel prossimo mercato estivo rimane molto quotata, sia perché il giocatore va in scadenza nel 2024 e al momento il rinnovo non è ancora arrivato [VIDEO], sia perchè sarebbe difficile resistere alla pressione e alla capacità economica in caso di una eventuale proposta ufficiale del Paris Saint Germain.

Gli eventuali introiti ricavati dai rossoneri andrebbero a creare un surplus investibile in altri ruoli, dalla mediana alla difesa, dato che in caso di accordo con il PSG sarebbe incluso il cartellino di Icardi che andrebbe a rinforzare l'attacco rossonero.

Questa possibilità di mercato potrebbe stuzzicare la società e la dirigenza rossonera, anche se i dubbi sono principalmente sull'accoglienza che potrebbe ricevere Icardi per il suo passato con la maglia dell'Inter e sulla sua capacità di incidere ancora nel campionato italiano.