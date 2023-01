Questo pomeriggio, martedì 17 gennaio, alla Continassa è arrivata Veronique Rabiot. La mamma-agente di Adrien è stata nel quartier generale della Juventus per incontrare Federico Cherubini. I due avrebbero iniziato a parlare di un possibile rinnovo del centrocampista francese. Le parti, come ha rivelato TuttoJuve.com, si dovranno riaggiornare prossimamente per capire se ci sono i presupposti economici per arrivare a un accordo.

La Juve, già nelle scorse settimane, si è mossa con la signora Veronique per fissare un appuntamento e oggi 17 gennaio questo tanto atteso incontro è andato in scena.

La trattativa si preannuncia piuttosto complicata, visto che le cifre in ballo potrebbero essere molto elevate.

La Juventus punta al rinnovo di Adrien Rabiot

La Juventus, anche su input di mister Allegri, ha deciso di intavolare una trattativa con Adrien Rabiot per rinnovargli il contratto.

I rapporti tra la signora Veronique e Federico Cherubini sarebbero ottimi come testimonia anche l'incontro di oggi 17 gennaio. La Juventus sarebbe pronta a offrire un ingaggio elevato al francese pur di tenerlo e sarebbe anche disposta a garantire un bonus alla firma alla mamma-agente di Rabiot.

Adesso resta da capire quali saranno precisamente le richieste della signora Veronique. In ogni caso la società e la società Rabiot si rivedranno e dai prossimi incontri si potrebbe capire qualcosa in più.

Peraltro, in caso di fumata bianca con il francese, la Juventus potrà usufruire del decreto crescita e questo è sicuramente un aspetto non trascurabile.

Il francese sembra essere l'unico dei giocatori bianconeri che va in scadenza a giugno a poter rinnovare. Infatti, la Juventus non sembra intenzionata a prolungare i contratti di Juan Cuadrado e Alex Sandro, resta inoltre incerto anche il futuro di Di Maria.

Rabiot fedelissimo di Allegri

Massimiliano Allegri, in questi anni, ha creduto fortemente in Adrien Rabiot e sotto la sua gestione il francese è cresciuto in modo esponenziale. In questa stagione, in particolare, il numero 25 juventino ha realizzato assist e gol decisivi. Insomma la Juventus vorrebbe arrivare al rinnovo di contratto di Rabiot anche perché il francese è uno dei titolarissimi bianconeri.

Inoltre con il ritorno di Paul Pogba la qualità della mediana di Massimiliano Allegri potrà ulteriormente aumentare. Il numero 10 juventino e Rabiot hanno giocato spesso insieme nella nazionale francese e non avranno problemi a trovare un'intesa anche in bianconero.