La Juventus è pronta a ripartire dopo la pesante sconfitta per 5 a 1 contro il Napoli. Un risultato che non cambia di molto la classifica ma dimostra, però, le problematiche nel gioco dei bianconeri che hanno affrontato una squadra, come quella di Spalletti, che, oltre ad avere qualità importanti, ha un'idea di gioco piacevole ed efficace. Di certo, sorprende il modo in cui la Juventus abbia subito il gioco del Napoli, soprattutto nel secondo tempo, quando è sembrata completamente passiva. A parlare della prestazione dei bianconeri, è stato anche Fabio Caressa.

A Sky Calcio Club, il giornalista sportivo ha sottolineato come Massimiliano Allegri sia stato troppo criticato, anche in maniera vergognosa, per il gioco della Juventus. Il fatto che abbia schierato sulle fasce Kostic e Chiesa potrebbe significare anche un voler rispondere alle critiche di quelli che considerano la squadra bianconera difensiva. Di certo, se da una parte il gioco è stato deludente, dall'altra bisogna sottolineare alcune prestazioni individuali non ideali. Come sottolineato dal giornalista sportivo, uno dei più spenti nel match fra Napoli e Juventus è stato il difensore Bremer, colpevole in gran parte dei gol segnati dalla squadra campana.

Fabio Caressa ha parlato della Juventus schierata da Allegri contro il Napoli

'Osimhen è un leone, mai visto uno che va a spaccarsi la faccia per andare a prendere il pallone. Non avevo dato tanto fiducia alla formazione della Juve quando l’ho letta con Chiesa e Kostic nel 3-5-2'. Queste le dichiarazioni di Fabio Caressa a Sky Calcio Club in riferimento al match fra Napoli e Juventus finito 5 a 1 per i campani.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Partita un po’ horror della Juve, Bremer si è spento…Allegri è stato criticato in tutti i modi, alcuni vergognosi'. Caressa, poi, ha voluto lanciare una considerazione sottolineando: 'È possibile che Massimiliano Allegri sia andato a Napoli schierando una Juve offensiva in risposta alle critiche che ci sono state sul gioco e sul corto muso?'.

Difficile evidentemente rispondere a questa domanda, quello che è certo per molti addetti ai lavori che Chiesa schierato a tutta fascia non valorizza le sue caratteristiche tecniche, non è un caso che non abbia inciso come ci aspettava, come del resto neanche tutto il settore avanzato. Ci si aspettano prestazioni migliori già dai match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Monza e da quelli in campionato contro l'Atalanta e poi sempre con la società lombarda.

Il mercato della Juventus

L'aver schierato Chiesa sulla fascia destra è stata anche un'esigenza per Allegri, considerando che il tecnico non ha ancora a disposizione Cuadrado e serve un'alternativa al colombiano. Per questo secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Ivan Fresneda, spagnolo del Valladolid valutato circa 20 milioni di euro dalla società spagnola.