Sul sito web ufficiale della FIFA sono stati resi noti i nomi degli undici giocatori candidati al Premio Puskas.

L'attaccante in forza al Sion Mario Balotelli e il difensore del Milan Theo Hernandez sono tra i candidati del FIFA Puskas Award, riconoscimento assegnato al gol più bello dell'anno.

The Best FIFA Football Awards è una rassegna che premia ogni anno gli sportivi più rilevanti del calcio, decretando otto vincitori per otto diverse categorie. Gli altri sette riconoscimenti sono il miglior giocatore e la miglior giocatrice dell'anno, il miglior allenatore e allenatrice dell'anno, il miglior portiere uomo e donna, il miglior tifoso dell'anno.

La cerimonia con l'assegnazione degli otto premi si terrà il 27 febbraio.

Premio Puskas, tra i candidati c’è Theo Hernandez: il coast to coast contro l’Atalanta

Per la nomina al FIFA Puskas Award, Theo Hernandez deve merito al coast to coast messo a segno contro l'Atalanta durante la penultima giornata dello scorso campionato di Serie A. Partito dal limite della propria area, il terzino del Milan percorre tutto il campo palla al piede, superando gli avversari in slalom per poi battere con un preciso diagonale rasoterra il portiere avversario.

Una marcatura che chiuse la gara sul 2-0 e che è stato premiato come miglior gol della stagione. Il Milan ha dovuto poi attendere l'ultima giornata per blindare il primo posto nella classifica della Serie A e laurearsi campione d'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia.

Anche Balotelli tra i candidati al premio: lo splendido gol di rabona

L'attaccante Mario Balotelli si è guadagnato la nomina al FIFA Puskas Award grazie al gol del 22 maggio scorso nell’ultima di campionato contro il Goztepe dove, dopo una serie di doppi passi supera il difensore e conclude a rete con una splendida rabona all’angolino.

In quella gara finita con la vittoria dell’Adana Demirspor per 7-0, il centravanti ex Milan mise a segno cinque reti arrivando così a quota 18 in 31 gare che gli sono valsi il secondo posto nella classifica marcatori finale della Super Lig turca.

⭐ Mario Balotelli'nin geçtiğimiz sezon Göztepe'ye karşı kaydettiği gol FIFA Puskas Yılın Golü ödülüne aday gösterildi! #SporTotoSüperLigpic.twitter.com/ECMbbEd7Ak — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 12, 2023

Gol più bello dell'anno, gli altri candidati: da Richarlison ad Alessia Russo

Per l’ambito trofeo FIFA Puskas Award che premia il gol più bello dell’anno, tra i candidati non potevano mancare il brasiliano Richarlison con la sua rovesciata contro la Serbia e il 2-2 di Kylian Mbappè in finale contro l'Argentina, entrambi messi a segno agli ultimi mondiali di Qatar 2022.

Gli altri giocatori in lizza che vanno a completare gli undici prescelti sono il trequartista francese del Marsiglia Dimitri Payet, la punta dello Stoccarda Alou Kuol, l'argentino Francisco Gonzalez Metilli dell’Argentinos Juniors, il calciatore della Nazionale Amputati polacca Marcin Oleksy, le calciatrici Amandine Henry, Salma Paralluelo e Alessia Russo (nazionale inglese di origini italiane).

Non solo il FIFA Puskas Award: The Best FIFA Fan Award, le storie dei tifosi

Non verrà assegnato solo il FIFA Puskas Award, premio che esiste dal 1995, ma anche quello che in inglese è chiamato The Best FIFA Fan Award, il quale raccoglie tre nomine che meritano attenzione.

I tifosi candidati sono l’arabo Abdullah Al Salmi, i tifosi dell’Argentina e i tifosi del Giappone.

Tutti protagonisti di gesti eccezionali che gli sono valsi la nomina.

Abdullah Al Salmi ad esempio, appassionato di calcio ed escursionismo ha compiuto una camminata di 1600 km dalla sua città di Jeddah in Arabia Saudita, fino a Doha per assistere alla gara della nazionale saudita. Un viaggio attraverso il deserto durato ben 55 giorni.

Ci sono poi i tifosi dell’Argentina, arrivati in massa fino in Qatar nonostante i due Paesi siano molto distanti in termini di chilometri (si parla di circa 13800 km) e che, a ritmo di tamburi e canti incessanti hanno sostenuto Messi e compagni spingendoli alla vittoria del Mondiale.

Infine i tifosi del Giappone che, dopo aver sostenuto la squadra nei novanta minuti, terminata la gara sono stati capaci sacchetto blu di plastica alla mano, di ripulire lo stadio dai rifiuti lasciati sugli spalti.

Per tutti, il responso finale con l'annuncio del vincitore è fissato alla cerimonia del 27 febbraio prossimo.