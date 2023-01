La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e Calciomercato. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera, che dovrà programmare le trattative anche in previsione di giugno. Difficile infatti che possano esserci investimenti nel mercato di gennaio, a meno che ci siano delle possibilità vantaggiose. Una potrebbe arrivare dalla Lazio, a confermarlo il giornale Il Messaggero che parla di una possibile partenza del centrocampista già a gennaio. La volontà del giocatore di non prolungare la sua intesa contrattuale con la società laziale potrebbe agevolare una sua partenza, anche perché il suo prezzo di mercato a giugno potrebbe diminuire.

D'altronde il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024, a fine stagione difficilmente la Lazio riuscirebbe a guadagnare più di 30-40 milioni di euro dalla cessione del cartellino del giocatore. Per questo si starebbe valutando una sua partenza a gennaio in prestito oneroso a circa 10 milioni di euro con obbligo di riscatto a giugno a circa 40 milioni di euro, magari pagabili in diverse stagioni.

La società bianconera potrebbe valutare il suo acquisto, anche in considerazione del fatto che il giocatore sarebbe pronto a lasciare la Lazio per una nuova esperienza professionale. Da capire se l'arrivo di Milinkovic-Savic andrebbe a condizionare il prolungamento di contratto di Adrien Rabiot, anche se la società bianconera potrebbe cercare di monetizzare dalla cessione di Weston McKennie, valutato circa 40 milioni di euro.

Il giocatore Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio a gennaio in prestito con riscatto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato de Il Messaggero la Lazio sarebbe pronta a lasciar partire Sergej Milinkovic-Savic [VIDEO]già a gennaio. La società laziale vorrebbe guadagnare almeno 50 milioni di euro dal cartellino del giocatore e potrebbe venderlo in prestito oneroso a circa 10 milioni di euro con obbligo di riscatto a giugno per circa 40 milioni di euro.

Una condizione quella dell'obbligo di riscatto che è necessaria per la Lazio anche perché il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024. L'eventuale arrivo di Milinkovic-Savic non significherebbe una partenza di Rabiot, le ultime notizie di mercato parlano di una volontà della società bianconera di confermare il francese, magari con un contratto da 7 milioni di euro a stagione più eventuale bonus alla firma del contratto.

Potrebbe partire McKennie, magari già a gennaio considerando che piace a diverse società inglesi.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche la difesa, considerando che Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno. Si valuterebbe un terzino sinistro, piace molto Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica e che arriverebbe quindi a parametro zero dalla società portoghese a partire dalla stagione 2023-2024. Potrebbero lasciare Torino anche Juan Cuadrado e Angel Di Maria, anche loro con un contratto fino a giugno.