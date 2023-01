Roma e Fiorentina si affronteranno nella 18^ giornata del campionato di Serie A, in programma allo stadio Olimpico domenica 15 gennaio alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

Le due compagini sono reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia: i giallorossi hanno battuto il Genoa, i viola la Sampdoria, entrambe per 1-0.

La squadra di Josè Mourinho in campionato è reduce dal rocambolesco pareggio in rimonta in casa del Milan per 2-2 negli ultimi minuti di partita (all'87' minuto la squadra rossonera stava vincendo 2-0) ed è così salita al quinto posto in classifica, insieme a Lazio e Atalanta.

I viola di Italiano sono tornati a vincere battendo il Sassuolo negli ultimi minuti, ma la zona Europa, considerato apertamente un obiettivo stagionale, resta distante parecchi punti.

Il punto sulla Roma

L'allenatore Jose Mourinho ha le idee piuttosto chiare: in porta è confermato Rui Patricio, in difesa spazio al rientrante difensore Marash Kumbulla, con ancora pochi minuti nelle gambe in stagione ma con tutta la fiducia del tecnico dalla sua. Al suo fianco sono confermati Mancini e Smalling per il classico 3-4-2-1 romanista.

A centrocampo le chiavi del gioco saranno affidate a Pellegrini, Cristante, Zalewski e Celik, giocatori fisici e costanti di rendimento, mentre l'attacco sarà tutto nella fantasia della Joya, Paulo Dybala, e del talento italiano Nicolò Zaniolo, a supporto dell'unica punta Tammy Abraham, decisivo nell'ultima sfida al Meazza con il suo gol di "rapina" al 95' minuto di gioco.

Il punto sulla Fiorentina

In casa viola è probabile la presenza dell'attaccante Jovic dal 1’ al posto di Cabral. Dovrebbe essere confermata la presenza di Pierluigi Gollini tra i pali a sostituire l'infortunato Terracciano, pur rimanendo aperta l’ipotesi del terzo portiere Cerofolini. In difesa spazio a Dodò, Biraghi, Milenkovic e Martinez Quarta.

Dovrebbe rientrare Sofian Amrabat reduce da un lieve infortunio che però non dovrebbe comprometterne la presenza, al suo fianco spazio a Duncan e Bonaventura.

Sulla trequarti, a supporto della punta Jovic, ci saranno i fantasisti offensivi Ikonè e Kouamè a completare la formazione dei viola.

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Fiorentina (4-2-3-1): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic.