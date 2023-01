L'Inter sarebbe intenzionata a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e potrebbe intervenire in tutti i reparti. Secondo le ultimi indiscrezioni riprese da interlive.it, in difesa piacerebbe Leandro Trossard del Brighton che non sarebbe in ottimi rapporti con il tecnico Roberto De Zerbi. In attesa di capire quale sarà il futuro di Romelu Lukaku, per l'estate piacerebbero Duvan Zapata dell'Atalanta e Wilfed Zaha del Crystal Palace. Il Barcellona sarebbe invece sulle tracce di Marcelo Brozovic e proverebbe a giocarsi la carta Franck Kessie per convincere i nerazzurri durante la sessione invernale.

Affare con il Brighton di Roberto De Zerbi

L'Inter sarebbe interessata a Trossard del Brighton che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. I contatti sarebbero proiettati per l'estate ma, vista la rottura tra il calciatore e De Zerbi, si potrebbe cercare di anticipare il colpo a questa sessione invernale. Nella trattativa, per abbassare le pretese economiche degli inglesi, si potrebbe inserire il cartellino di Joaquin Correa che avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e che non sarebbe più centrale nel progetto dello staff nerazzurro. L'argentino sta vivendo un momento difficile in campo nonostante la fiducia degli ultimi anni di Simone Inzaghi.

Occasione Zapata per giugno

L'attacco dell'Inter potrebbe variare in base alla decisione sul futuro di Romelu Lukaku. Il belga non ha convinto soprattutto per i troppi problemi fisici e potrebbe ritornare in Premier League, al Chelsea. Al suo posto, potrebbe essere considerato, in estate, Duvan Zapata che non sta giocando con continuità sotto la guida di Gasperini.

Il colombiano avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e verrebbe preso proponendo un prestito con diritto di riscatto. Il suo contratto è in scadenza nel 2024.

Brozovic nel mirino del Barcellona

Il Barcellona sarebbe sulle tracce di Marcelo Brozovic, Il croato, ora infortunato, avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro.

I catalani, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbero messo sul piatto il cartellino di Franck Kessie, già seguito dall'Inter in passato. Difficilmente l'operazione andrà in porto con questa formula. I nerazzurri non vorrebbero privarsi di Brozovic e, se dovessero decidere di cederlo, vorrebbero incassare l'intera cifra della valutazione in formato cash. Kessie, inoltre, potrebbe essere chiesto da Marotta e Piero Ausilio in prestito in una operazione slegata rispetto a quella di Brozovic. L'ex Milan lascerebbe il Barcellona visto che non ha avuto un ottimo rendimento da quando si è trasferito in Liga. La squadra di Xavi seguirebbe anche Federico Dimarco.