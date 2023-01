Franck Kessié nella prossima stagione potrebbe tornare a Milano, ma sulla sponda nerazzurra. In Spagna, a Barcellona, potrebbe invece arrivare Marcelo Brozovic. Sarebbe questa, secondo un'indiscrezione di mercato lanciata da Gianluca Di Marzio, l'idea del club catalano per la finestra estiva del Calciomercato.

Al momento si tratta solo di una proposta ancora in fase embrionale che si starebbe facendo strada tra i dirigenti del Barcellona. Sembra, infatti, che questa voce non starebbe entusiasmando i vertici dell'Inter che dovrebbero privarsi di Brozovic, uno dei principali protagonisti delle ultime annate della squadra milanese, nonché metronomo del centrocampo nerazzurro.

Inoltre, se Barcellona e Inter dovessero comunque decidere di confrontarsi sulla questione, sarebbe poi necessario sondare la volontà dei due giocatori che, nelle rispettive squadre, vivono delle situazioni diametralmente opposte. Kessié, arrivato in Catalogna la scorsa estate a parametro zero, non è riuscito ad adattarsi alle idee di gioco dell'allenatore Xavi, e non a caso finora ha collezionato tra Liga e coppe (nazionali e internazionali) 16 presenze, entrando spesso dalla panchina.

Brozovic, invece, dal 2015 è un punto fermo della formazione titolare dell'Inter. In questa stagione sta andando incontro a qualche infortunio di troppo, infatti il tecnico Simone Inzaghi ha riadattato come regista arretrato Calhanoglu, ottenendo risposte convincenti dal turco.

Brozovic è un vecchio pallino del Barcellona

Non è la prima volta che si vocifera di un interesse del Barcellona per Brozovic. Circa un anno fa, per evitare che le attenzioni dei blaugrana "ingolosissero" fin troppo il centrocampista croato, l'Inter ha raggiunto l'accordo con il suo entourage, arrivando ad un rinnovo del contratto fino al giugno del 2026 con ingaggio pari a 6 milioni di euro più bonus a stagione.

Dunque, di base, l'idea di uno scambio Kessié-Brozovic piacerebbe al Barça, mentre in casa Inter al momento non risulterebbe interessante, nonostante l'ivoriano ex Milan piaccia ai dirigenti della società nerazzurra.

Potrebbe esserci però una condizione di campo che potrebbe anche spingere il club meneghino a prendersi un po' di tempo per riflettere se il Barcellona dovesse concretizzare la sua proposta di scambio di centrocampisti.

Infatti, se fino alla stagione 2021-2022 l'Inter aveva il problema della mancanza di un vice-Brozovic, quest'anno - complici gli infortuni del croato - Simone Inzaghi ha reinventato con successo Calhanoglu nel ruolo di regista occupato da sempre dal numero 77.

Calhanoglu potrebbe essere l'ago della bilancia per lo scambio Brozovic-Kessié

Forte della presenza di Calhanoglu in rosa, e con Asllani che a 20 anni ha ancora tutto il tempo per ritagliarsi uno spazio importante tra i titolari, l'Inter e Simone Inzaghi potrebbero anche decidere di sacrificare sul mercato Brozovic, il quale a novembre compirà 31 anni.

L'ipotetico scambio di cartellini potrebbe avvenire alla pari perché Brozovic e Kessié hanno i rispettivi contratti con Inter e Barcellona in scadenza nel 2026, e hanno lo stesso stipendio da 6 milioni di euro all'anno.