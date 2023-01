La trasferta in Arabia Saudita per l'Inter sembra poter avere risvolti differenti rispetto al solo risultato sportivo, come noto la vittoria della Supercoppa contro il Milan per 3-0. Il Presidente Zhang avrebbe infatti approfittato del viaggio per avviare degli incontri istituzionali alla ricerca di un socio di minoranza.

Per la prossima stagione, il club nerazzurro vorrebbe intensificare gli investimenti e programmare in anticipo l'agenda del 2023/2024, e per farlo, il presidente Zhang starebbe cercando già ora degli sponsor tecnici ed un eventuale partner nella gestione finanziaria.

Le ipotesi fondo arabo come socio di minoranza

Secondo la Gazzetta dello Sport, le ipotesi che possa entrare in società un fondo arabo ed investire cospicuamente nell'Inter si erano palesate già dal settembre scorso, quando la dirigenza sembrava sul punto di lasciare anche il comando della società.

Con il passare dei mesi, la presidenza di Steven Zhang si è però rafforzata, così come il rapporto con il tecnico e con la tifoseria, anche grazie alle vittorie di trofei come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana a Ryad.

Zhang starebbe quindi cercando di rafforzare la sua posizione alla guida del club nerazzurro facendo entrare quote di investimento in minoranza, senza cedere totalmente la società ma garantendo nuova liquidità.

L'Inter alla ricerca di nuovi sponsor tecnici

Per migliorare gli aspetti finanziari, tra cui il bilancio e gli investimenti sul prossimo mercato in entrata, la dirigenza nerazzurra sarebbe alla ricerca di nuovi sponsor tecnici da aggiungere ai quelli già sotto contratto come Digitalbits.

La collaborazione con Ebay

Intanto, prosegue la stretta e forte collaborazione con il brand online Ebay che, dall'inizio del 2023, è comparso anche sulle magliette ufficiali dell'Inter dopo l'accordo stabilito insieme alla multinazionale nel dicembre 2022.

Il logo appare su tutte le divise della formazione nerazzurra, sia della Prima Squadra che della Primavera, sia maschile che femminile.

Una collaborazione importante che ha permesso ai nerazzurri di ampliare le proprie prospettive economiche in modo considerevole, dato che l'accordo con l'azienda è stato chiuso per 5 milioni di euro a stagione.

Ultimamente il club ha aperto anche uno Store Ufficiale sulla piattaforma online dove vendere i propri prodotti direttamente senza passare dallo Store del sito ufficiale nerazzurro.

Le prospettive Digitalbits

Anche lo sponsor Digitalbits rimarrà sulla maglia dell'Inter per tutta la stagione 2022/2023, mentre sembrerebbe più complicato un accordo per il mantenimento del logo in futuro. Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno in Viale della Liberazione e dal fatto che l'azienda versi o meno gli arretrati: al riguardo, come riporta Repubblica, l'Inter spera di recuperare almeno una parte dei 18 milioni di euro ancora pendenti.