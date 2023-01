La Juventus, a breve, recupererà giocatori che sono mancati molto nella prima parte di stagione o in gran parte della stessa. Ci riferiamo a Dusan Vlahovic e Paul Pogba, soprattutto il francese ancora deve giocare una partita ufficiale dal suo ritorno nella società bianconera nel recente Calciomercato estivo. Altra assenza lunga è stata quella di Kaio Jorge, infortunatosi al ginocchio ad inizio 2022: il brasiliano sta recuperando la forma ideale e, a breve, dovrebbe ritornare disponibile per Massimiliano Allegri. In una recente intervista, il brasiliano ha parlato di questi 9 mesi difficili lontano dal campo da gioco, sottolineando come il suo primo pensiero fosse quello di ritornare a giocare.

Ha, poi, parlato del suo trasferimento alla Juventus nel calciomercato estivo del 2021, sottolinenando come ci sia molta differenza fra il calcio italiano e quello brasiliano. In Italia è migliorato molto nella fase difensiva. Ha spiegato di aver iniziato a giocare fra i professionisti a 15 anni, rimanendo lontano dalla famiglia fino ai 19 anni, ovvero fino al trasferimento alla Juventus. In merito, invece, al suo ruolo ha dichiarato che può giocare come attaccante centrale ma può giocare anche 'alla Dybala', ovvero a supporto di un riferimento del settore avanzato. Sulla differenza fra il calcio brasiliano e quello italiano ha dichiarato che la diversità è nella cultura tattica.

Il brasiliano Kaio Jorge potrebbe essere schierato da prima o seconda punta

'Mi sento meglio, ho passato mesi complicati. La rottura del ginocchio è stata pesante, crociato compreso. Ci ho messo nove mesi, ho provato a forzare e ormai da qualche giorno sto provando ad allenarmi con il gruppo'. Queste le dichiarazioni di Kaio Jorge a 3 'Na Arena.

Il brasiliano ha parlato anche della sua crescita professionale sottolineando come già a 10 anni aveva lasciato la famiglia per coltivare lo sport del calcio. Ha poi aggiunto: 'Ho sempre giocato, dopo il Santos, di giocare in una grande d'Europa. E l'ho realizzato. La differenza è la cultura tattica, devi stare concentrato in fase difensiva'.

In merito alle differenze di gioco fra Brasile ed Italia ha aggiunto: 'Il gioco in Italia è molto più veloce rispetto al Brasile e alla Juventus sono migliorato anche in marcatura'. Sul ruolo invece ha dichiarato: 'Mi adatto bene nel ruolo in cui gioca Dybala, posso fare la seconda o la prima punta, giocare anche di sponda'.

Kaio Jorge si è trasferito alla Juve nel calciomercato estivo del 2021

Il giocatore Kaio Jorge è stato uno degli acquisti del calciomercato estivo del 2021. Il brasiliano era stato seguito anche dal Milan ma la Juventus ha anticipato la società milanese offrendo circa 3 milioni di euro al Santos per il cartellino del giocatore, che era in scadenza di contratto con la società brasiliana a dicembre.