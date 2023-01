Uno dei giocatori che ha finora deluso le aspettative in casa Inter in questa stagione, almeno per il momento, è sicuramente Romelu Lukaku, che ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto ai box per diversi mesi. Simone Inzaghi spera di riaverlo a disposizione per la seconda parte della stagione per blindare almeno il piazzamento in Champions League. Poi la prossima estate si discuterà con il Chelsea di una sua eventuale permanenza a Milano. Intanto, il suo nome sarebbe finito nel mirino della Juventus, che potrebbe rivoluzionare il proprio reparto avanzato alla fine di questa stagione.

Juventus, idea Lukaku

L'annata di Romelu Lukaku è stata per ora negativa nonostante ci fossero grandi aspettative per il suo ritorno all'Inter. Ha messo a segno un gol in campionato e uno in Champions League, con Simone Inzaghi che non lo ha quasi mai avuto a disposizione.

A fine anno si dovrà discutere con il Chelsea dell'eventuale riscatto o del rinnovo del prestito, ma nell'affare potrebbe inserirsi la Juventus.

Qualora non fosse trovato un accordo con l'Inter, il Chelsea potrebbe infatti mettere sul piatto il cartellino Lukaku per arrivare al centravanti serbo Dusan Vlahovic.

L'offerta del Milan per Milinkovic-Savic

Anche il Milan potrebbe fare una piccola rivoluzione a fine stagione. I rossoneri cercano un innesto importante in mezzo al campo e il grande sogno di Paolo Maldini risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è in scadenza di contratto a giugno 2024 con la Lazio e per questo i biancocelesti potrebbero discutere della sua cessione in estate per non correre il rischio di perderlo a parametro zero l'anno dopo.

La società rossonera potrebbe avere la forza economica necessaria per arrivare a lui grazie alla cessione di Rafael Leao che potrebbe partire per oltre 100 milioni di euro: infatti il rinnovo contrattuale del portoghese coi rossoneri pare non essere all'orizzonte.

Eventualmente, a quel punto, il Milan potrebbe offrire alla Lazio una cifra vicina ai 50 milioni di euro, avvicinandosi alla richiesta iniziale di 60 milioni di euro di Claudio Lotito. A quel punto molto dipenderà dalla volontà del calciatore, fra la possibilità di restare a Roma e di fare una nuova avventura professionale.