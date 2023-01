Nella giornata di venerdì 20 gennaio si sarebbe dovuto tenere un vertice tra la dirigenza del Milan e l'entourage di Rafael Leao per discutere i termini del prossimo rinnovo contrattuale.

Il vertice in programma è stato però annullato, come evidenziato anche dalla Gazzetta dello Sport: questo apre scenari possibili per il futuro dell'attaccante rossonero.

Rafael Leao, il rinnovo complesso.

Sono diversi mesi che tiene banco la questione sul rinnovo di Rafael Leao col Milan, che ha messo sul piatto una cifra che può oscillare tra i 6 e i 7,5 milioni euro.

Il giocatore sembra interessato a firmare, ma per adesso tutto è stato rinviato a data da destinarsi e i colloqui con l'attaccante portoghese si fanno complessi, così come arrivare alla firma.

Il nodo della clausola rescissoria

C'è poi un nodo importante nella faccenda del rinnovo del contratto di Rafael Leao: infatti oltre all'ingaggio uno dei punti cruciali su cui non sembra essersi trovata un'intesa sarebbe la clausola rescissoria allegata.

La clausola vigente nel contratto attuale di Leao è di 150 milioni in unica soluzione da versare nelle casse del Milan per liberare immediatamente il giocatore, e il club rossonero spingerebbe per mantenere molto elevata questa cifra.

Lo staff del giocatore e il suo procuratore premerebbero invece per abbassare decisamente questa clausola a una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

L'interesse della Premier League

In caso di mancato rinnovo del contratto, Rafael Leao sarebbe libero di lasciare il Milan a parametro zero solo nel giugno 2024, dunque si potrebbero fare avanti le squadre interessate per un suo eventuale acquisto nel mercato estivo a fine stagione.

Tra le prime ad essersi mossa per informazioni sul talento portoghese troviamo il Chelsea, che sta valutando investimenti per rinforzare la squadra per il prossimo anno.

Anche il Tottenham di Antonio Conte aveva richiesto notizie sul contratto del portoghese, ma sembra che nelle ultime settimane la pista si sia raffreddata.

L'offerta del Milan per il rinnovo

Secondo le ultime indiscrezioni la dirigenza rossonera starebbe valutando di adeguare il contratto di Leao a 7,7 milioni di euro bonus compresi fino al 2027, con un quadriennale che lo renderebbe uno degli attaccanti più pagati del campionato.

Le ultime dichiarazioni del direttore sportivo rossonero Paolo Maldini sembravano andare verso una risoluzione positiva del rinnovo contrattuale, ma ora i colloqui rinviati e la data della firma che continua a slittare potrebbero portare il Milan a iniziare a valutare una sua cessione nel mercato estivo.