Uno dei trascinatori dell'Inter in questa stagione è stato Lautaro Martinez. L'attaccante argentino anche sabato scorso è stato decisivo mettendo a segno una doppietta in casa della Cremonese nel 2-1 per la squadra di Simone Inzaghi. Nonostante un Mondiale sottotono, condizionato da qualche problema fisico legato alla caviglia, le sue qualità sono importanti . Uno dei suoi più grandi estimatori è Diego Pablo Simeone, che già in passato avrebbe voluto portarlo all'Atletico Madrid. Alla luce di ciò, sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo al termine di questa stagione.

Lautaro nel mirino di Simeone

Questa è sicuramente la stagione della consacrazione di Lautaro Martinez, diventato un vero e proprio trascinatore dell'Inter e lo dimostra anche la fascia di capitano indossata nell'ultima gara di campionato, dove ha segnato la doppietta decisiva per portare a casa i tre punti. Dopo i ventuno gol segnati in Serie A l'anno scorso, quest'anno il Toro sembra possa migliorare ulteriormente il proprio record personale.

Sono già 11 i gol segnati in campionato quest'anno, con tre assist, oltre a un gol segnato rispettivamente in coppa Italia, in Champions League e in Supercoppa italiana. Numeri che stanno facendo drizzare nuovamente le antenne ai top club europei. In particolare, interessato a lui sarebbe Diego Pablo Simeone, che già negli anni scorsi avrebbe voluto portarlo all'Atletico Madrid, ma l'Inter non ha mai voluto privarsene, anche per la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea di due anni fa.

I Colchoneros hanno bisogno di una rifondazione, vista l'annata al di sotto delle aspettative, che li ha visti uscire dalle coppe europee già a novembre nella fase a gironi di Champions, e lontano dalla lotta per il titolo. Il classe 1997 nerazzurro, dunque, potrebbe essere il primo tassello di questa rivoluzione.

L'offerta dell'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid sarebbe pronto a fare un tentativo per Lautaro Martinez al termine di questa stagione. Non sarà semplice convincere l'Inter a privarsene, ma Diego Pablo Simeone sarebbe pronto a tutto per cercare di accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante argentino.

Sul piatto dell'Inter potrebbe essere messo Rodrigo De Paul: il centrocampista è stato accostato spesso ai nerazzurri nelle scorse sessioni di Calciomercato.

Oltre al cartellino dell'ex Udinese verrebbe inserito anche un conguaglio economico da oltre 50 milioni di euro. Bisognerà vedere se basterà, visto che l'Inter parte da una valutazione di oltre 100 milioni di euro.