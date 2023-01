Saranno mesi impegnativi per la Juventus, che dovrà non solo cercare di qualificarsi alla Champions League sul campo, ma anche difendersi dalle vicende giudiziarie che la stanno riguardando.

Sono già arrivati 15 punti di penalizzazione dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze, con la società bianconera pronta a fare ricorso però al Collegio di Garanzia del Coni. Nel frattempo si fanno però sempre più importanti sullo sfondo le indagini per i filoni riguardanti la manovra stipendi e le presunte partnership con società terze. Una situazione che potrebbe portare ad altre penalizzazioni in classifica con l'ipotesi Serie B ad oggi comunque molto remota dato che la retrocessione è prevista solo se certe manovre sono state portate avanti perchè si era privi della liquidità necessaria per iscriversi al campionato (non pare proprio il caso di una società che ha ricapitalizzato 700 milioni di euro in 3 anni).

In ultimo ci sarà da valutare anche possibili sanzioni da parte dell'Uefa che potrebbe decidere di squalificare per almeno tre stagioni la società bianconera qualora i processi in corso dovessero dimostrare la colpevolezza della Juventus. A parlare delle possibili penalizzazioni per la manovra stipendi è stato Paolo Ziliani, noto giornalista tifoso del Napoli, che ha dichiarato che la Juventus rischierebbe -40/-45 punti di penalizzazione in aggiunta ai 15 punti già ricevuti sul caso plusvalenze.

Possibili altre sanzioni per manovra stipendi e presunte partnership con società terze

La Juventus potrebbe dunque subire altre sanzioni dopo le indagini sulle presunte partnership con società terze. A queste bisogna aggiungere il filone di indagini riguardante la manovra stipendi: se dovesse essere riscontrato il falso in bilancio, si potrebbe assistere ad una penalità più pesante rispetto al caso plusvalenze.

Ad ipotizzare la sanzione nei confronti della Juventus è stato il giornalista sportivo Paolo Ziliani, che ha dichiarato che potrebbero esserci altri 40-45 punti di penalizzazione. Il tutto sempre fermo restando possibili esiti ribaltati dai ricorsi.

Possibile esclusione della Juventus dalle competizioni europee

La Uefa starebbe valutando anche la possibilità di un'esclusione della Juventus dalle competizioni europee per almeno tre stagioni.

Molto dipenderà dai processi che riguarderanno la società bianconera: se dovessero essere riscontrare irregolarità nei filoni di indagini portarti avanti da Procura di Torino, Procura Figc e Consob, le possibilità di essere sanzionati per il club paiono molto elevate.