Domenica 29 gennaio alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Monza, gara valida per il 20° turno di Serie A 2022/23. I bianconeri vengono dal punto casalingo per 3-3 ottenuto contro l'Atalanta di Gasperini: Di Maria, Milik e Danilo a segno per la Vecchia Signora, la Dea ha replicato con Maehle e Lookman (2). Il Monza, invece, ha pareggiato 1-1 (Ferrari al 13' e Caprari al 60') tra le mura amiche contro il Sassuolo di Dionisi.

Juventus, Szczesny tra i pali

Massimiliano Allegri e la sua Juventus si troveranno di fronte a una squadra che, nella stagione attuale, gli ha regalato gioie e dolori.

Contro il Monza, difatti, la compagine piemontese ha perso per 1-0 (Gytkjaer al 74') il 7° turno di campionato, ma ha anche ottenuto il pass per i quarti di finale di Coppa Italia imponendosi col risultato di 2-1, grazie alle reti di Kean e Chiesa alle quali ha inutilmente risposto Valoti per i brianzoli. Per battere la squadra di Palladino, il tecnico ex Milan potrebbe scegliere il 3-4-2-1, con Szczesny a difesa dei pali. Terzetto arretrato che potrebbe essere composto, almeno inizialmente, da Alex Sandro, Danilo e Bremer. Il centrocampo della Juventus, invece, avrà buone chance di vantare come titolari Locatelli e Paredes a far da scudo in mezzo al reparto, con Kostic che ricoprirà il ruolo di ala sinistra e McKennie che andrà a piazzarsi sul versante destro.

Sulla trequarti campo, inoltre, dovrebbero esserci Chiesa e Di Maria a supporto dell'unica punta Milik. L'infermeria bianconera parrebbe essere in procinto di svuotarsi: saranno da valutare le condizioni fisiche di Pogba, Bonucci, Vlahovic, De Sciglio e Kaio Jorge con Pogba e Vlahovic in particolare che potrebbero essere convocati.

Monza, out Donati

Mister Palladino e il suo Monza vantano una media goal di una rete a partita nei nove match disputati sinora in trasferta in questa stagione di Serie A, statistica che potrebbe tornare utile ai brianzoli in questo insidioso turno di campionato. Per provare a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus, il tecnico potrebbe optare per lo speculare 3-4-2-1, con Di Gregorio in porta.

Difesa a tre che sarà composta, c'è da scommetterci, da Marlon, Pablo Marì e Izzo. Cerniera di centrocampo che avrà presumibilmente come interpreti dal primo minuto Birindelli e Carlos Augusto come esterni, mentre Pessina e Rovella si posizioneranno in mezzo. Caprari e Ciurria occuperanno la trequarti campo e avranno il compito di fornire palle goal al vertice offensivo Mota Carvalho. Non sarà del match l'infortunato Donati, mentre resta in dubbio la presenza di Ranocchia.

Le probabili formazioni di Juventus-Monza:

Juventus (3-4-2-1): Szczesny, Alex Sandro, Danilo, Bremer, Kostic, Locatelli, Paredes, McKennie, Di Maria, Chiesa, Milik. Allenatore: Allegri.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Marlon, Pablo Marì, Izzo, Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Ciurria, Caprari, Mota Carvalho. Allenatore: Palladino.