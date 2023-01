La Juventus sta vivendo un momento difficile dal punto di vista giudiziario che inevitabilmente sta riguardando anche la situazione sportiva. La Corte d'Appello Federale dopo aver ascoltato il Procuratore Federale Chiné in merito alla vicenda plusvalenze, ha deciso di inasprire la sanzione alla società bianconera, passando dai nove punti richiesti da Chiné ai 15. La Juventus attualmente è a 23 punti in classifica, dopo il pareggio contro l'Atalanta in campionato. Una situazione che ha avuto molto clamore mediatico, con tanti addetti ai lavori che si sono anche schierati a favore della società bianconera in quanto le plusvalenze sono utilizzate da diversi anni da gran parte delle società italiane.

L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino ha confermato che la società bianconera farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Qualora non dovesse andare bene, la Juventus potrebbe appellarsi come ultimo grado di giudizio al Tar. Un iter che potrebbe durare diversi mesi, anche in considerazione del fatto che il Collegio di Garanzia del Coni dovrebbe esprimersi a fine febbraio in merito alla decisione di confermare od annullare la penalizzazione alla società bianconera.

La Juventus ricorrerà al Collegio di Garanzia del Coni dopo che la Corte Federale d'Appello ha sanzionato la società bianconera per il caso presunte plusvalenze fittizie di 15 punti.

Non sono state ancora rese note le motivazioni della sanzione ma le ultime indiscrezioni confermerebbero come la Corte avrebbe individuato nella Juventus un sistema che alimentava plusvalenze per sistemare i bilanci. In tanti hanno sollevato contraddizioni in merito a questa presunta motivazione in quanto le plusvalenze quantificate dalla Juventus corrisponderebbero al 3,6% dei ricavi.

La proprietà infatti nelle ultime stagioni ha fatto diversi aumenti di capitale per sostenere economicamente la società bianconera. Il Collegio di Garanzia del Coni deciderà se accogliere il ricorso della Juventus o se eventualmente confermare la sanzione. Il suo compito infatti è solo quello, il Collegio di Garanzia del Coni infatti non ha il potere di incrementare o diminuire i punti di penalizzazione.

Se il ricorso della società bianconera non dovesse venire accolto, la Juventus potrebbe decidere di affidarsi al Tar, che sarebbe l'ultimo grado di giudizio.

La classifica attuale dopo la penalizzazione subita dalla Juventus

Il Napoli dopo la vittoria contro la Salernitana conferma il primo posto, seguono Milan e Inter rispettivamente a 38 e 37 punti, che però devono giocare ancora il match della 19esima giornata di campionato. La Roma attualmente è a 37, segue l'Atalanta a 35 e la Lazio a 34. L'Udinese è settima a 28 punti, il Torino ottavo a 26 e la Juventus è nona a 23 punti.