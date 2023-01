La Juventus è attesa da un finale di gennaio interessante per quanto riguarda il mercato. La società bianconera starebbe valutando diversi nomi per rinforzare la fascia destra difensiva e per dare un'alternativa a Juan Cuadrado, che è in scadenza di contratto a giugno. Uno dei preferiti è sicuramente Ivan Fresneda, spagnolo del Valladolid protagonista di una prima parte di stagione importante nella società spagnola. La sua valutazione di mercato però è incrementata, attualmente è di circa 30 milioni di euro. Si è parlato del suo possibile arrivo a Torino ma secondo la stampa inglese in questo momento è l'Arsenal in vantaggio sul suo acquisto.

Fra l'altro la società bianconera dovrà prima definire la cessione di Weston McKennie e solo dopo eventualmente investire sul terzino destro. Attualmente però l'Arsenal sarebbe avvantaggiata rispetto alla società bianconera e di conseguenza la Juventus potrebbe valutare un altro investimento per la fascia destra difensiva.

Il giocatore Fresneda potrebbe trasferirsi all'Arsenal

Il calcio spagnolo negli ultimi mesi ha valorizzato uno dei terzini più interessanti del campionato. Parliamo di Ivan Fresneda giocatore del Valladolid. Il classe 2004 è un titolare oramai da diversi mesi della squadra spagnola nonostante la giovane. Forza, qualità e velocità sono le caratteristiche principali del giocatore, che ha attirato l'interesse di diverse società.

Fra queste anche la Juventus, anche se le ultime indiscrezioni di mercato confermano il suo possibile trasferimento all'Arsenal. La società londinese sarebbe in vantaggio su quella bianconera. In questa stagione fino ad adesso Fresneda ha disputato 12 match con il Valladolid, 10 nel campionato spagnolo e 2 nella Coppa del Re.

Ha giocato in tutte le rappresentative giovanili spagnole arrivando all'esordio nella Spagna under 19 nel 2022. A breve gradualmente potrebbe essere integrato nell'under 21 ma se dovesse continuare la sua crescita in maniera importante come ha dimostrato nella prima parte di stagione, potrebbe ritornare utile anche alla nazionale maggiore.

Se dovesse trasferirsi all'Arsenal la Juventus potrebbe decidere di acquistare un giocatore d'esperienza magari senza appesantire il bilancio societario. Un eventuale arrivo di un rinforzo sembrerebbe dipendere dalla cessione di McKennie, che sarebbe vicino al trasferimento al Leeds. La Juventus lo valuterebbe circa 35 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti anche a giugno. Considerando che Alex Sandro è in scadenza di contratto a fine stagione la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare la fascia sinistra difensiva oltre il ruolo di centrale. Piace Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica, per quanto riguarda invece il ruolo di centrale difensivo si starebbe lavorando ad un giocatore dal piede sinistro che si possa integrare con gli altri difensori presenti nella rosa bianconera. Per il centrocampo fra i giocatori graditi ci sarebbe anche Jorginho del Chelsea.