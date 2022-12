La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nel 2023. Ci sono delle esigenze importanti già a gennaio, anche perché serve un'alternativa valida a Cuadrado anche perché De Sciglio non dà garanzie dal punto di vista fisico. Inoltre Allegri sembra pronto ad affidarsi al 3-5-2 in attesa dei recuperi ottimali di Di Maria e Chiesa, per questo serve un giocatore che possa fare tutta la fascia. Uno dei graditi sarebbe Ivan Fresneda, anche perché parliamo di un classe 2004 che può crescere ancora molto e che ha dimostrato nella prima parte di stagione con il Valladolid di essere un giocatore molto bravo.

Non è un caso che sia valutato da diverse società, in particolar modo da quelle inglesi. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro ma potrebbe incrementare se dovesse continuare a confermarsi anche ad inizio gennaio. La Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistarlo, molto dipenderà dal nuovo Consiglio d'Amministrazione che si incontrerà il 18 gennaio e deciderà eventualmente se fare investimenti importanti. Molto potrebbe dipendere anche dalle cessioni, ad esempio si parla della possibile partenza di Weston Mckennie, valutato circa 30 milioni di euro e che piace a diverse società come il Borussia Dortmund e il Monaco. Per quanto riguarda Fresneda potrebbe arrivare come alternativa a Cuadrado ma alla lunga potrebbe diventare un titolare anche in considerazione del fatto che il colombiano è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Possibile rinforzo Ivan Fresneda

Un eventuale arrivo potrebbe essere agevolato da una cessione, si parla della possibile partenza di McKennie già a gennaio. Difficile però che l'americano lasci prima della fine del gennaio, Allegri vuole valutare il recupero di Pogba, che potrebbe rientrare per il match contro il Napoli.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche in previsione di giugno, considerando che diversi giocatori potrebbero lasciare Torino. Uno su tutti il brasiliano Alex Sandro, che è in scadenza di contratto e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Al sui posto potrebbe arrivare un altro giocatore in scadenza, parliamo di Alejandro Grimaldo, che potrebbe lasciare il Benfica a giugno.