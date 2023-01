La Juventus ottiene una vittoria importante in Coppa Italia, un successo che significa qualificazione ai quarti di finale. Affronterà la Lazio che ha battuto 1 a 0 il Bologna con un gol di Felipe Anderson. Un secondo tempo importante, quello della squadra di Allegri, grazie soprattutto alle sostituzioni, con Locatelli, Di Maria e Chiesa che sono stati decisivi. Soprattutto il classe 1997, che ha realizzato un gol importante e che ha garantito la vittoria per 2 a 1. Tutti e tre i giocatori che hanno iniziato in panchina contro il Monza in Coppa Italia dovrebbero giocare titolari contro l'Atalanta nel match della 19esima giornata di campionato.

La squadra di Gasperini arriva da un momento di forma ideale, confermato anche dalla vittoria per 5-2 negli ottavi di finale di Coppa Italia contro lo Spezia. La Juventus, difficilmente, potrebbe recuperare per il match Dusan Vlahovic e il francese Paul Pogba mentre potrebbero andare in panchina Cuadrado e Bonucci. Diverse le assenze nell'Atalanta, come lo squalificato Koopmeiners, oltre all'infortunato Zappacosta. Non sono in forma ideale Zapata e Scalvini. Entrambi i tecnici dovrebbero affidarsi ad un 3-4-3 offensivo, con Allegri che potrebbe affidarsi alla qualità dei suoi giocatori migliori a supporto di Milik. Per quanto riguarda Gasperini, fiducia a Lookman e probabilmente a Hojlund, anche in considerazione del fatto che Zapata non è al meglio.

L'altro giocatore che dovrebbe supportare i due è Boga, che ha fornito prestazioni importanti negli ultimi match dell'Atalanta.

Il tecnico Allegri dovrebbe affidarsi a Milik

Massimiliano Allegri dovrebbe schierare il 3-4-3 nel match contro l'Atalanta, rispetto al match di Coppa Italia dovrebbero rientrare Szczesny in porta e Bremer in difesa.

A centrocampo Locatelli probabile titolare, a fianco di Rabiot, con McKennie che dovrebbe essere confermato sulla fascia destra considerando che Cuadrado potrebbe recuperare solo per la panchina. Sulla fascia sinistra dovrebbe ritornare titolare Kostic in sostituzione di Iling Junior, uno dei migliori della Juve nel match di Coppa Italia contro il Monza.

Nel settore avanzato, Di Maria e Chiesa dovrebbero supportare il centravanti Arkadiusz Milik, preferito a Kean.

Gasperini dovrebbe giocare con Lookman, Boga e Hojlund

Il tecnico dell'Atalanta Gasperini dovrebbe affidarsi al 3-4-3 con Musso in porta, difesa a tre con Toloi, Palomino e Scalvini, centrocampo con Hateboer sulla fascia destra, centrali de Roon ed Ederson, sulla fascia sinistra il titolare dovrebbe essere Ruggeri. Nel settore avanzato Boga e Lookman dovrebbero giocare a supporto di Hojlund.

Le probabili formazioni di Juventus e Atalanta

Juventus (3-4-3): Szczesny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria, Milik, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri.

Atalanta (3-4-3): Musso - Toloi, Palomino, Scalvini - Hateboer, de Roon, Ederson, Ruggeri - Boga, Hojlund, Lookman. Allenatore Giampiero Gasperini.