Inter e Milan sarebbero già proiettate alle trattative che potrebbero caratterizzare il mercato della prossima estate.

I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un centrocampista e di un attaccante. Nelle idee dei dirigenti nerazzurri ci sarebbero Randal Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte e Nicolò Zaniolo della Roma.

I rossoneri potrebbero invece cedere Theo Hernandez che sarebbe finito nei radar del Manchester United per giugno.

Il giovane talento francese per l'attacco di Inzaghi

L'Inter sarebbe interessata a Randal Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte.

Il francese vicecampione del mondo avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro e il contratto in scadenza nel 2027. Sulle sue tracce ci sarebbero anche club che militano in Premier League. Il calciatore piacerebbe ai nerazzurri perché si potrebbe adattare sia come prima punta che come seconda punta nel 3-5-2 di Inzaghi.

Potrebbe essere lui l'erede di Romelu Lukaku qualora a giugno il belga dovesse tornare a Londra, al Chelsea, senza rinnovare il prestito.

Suggestione Nicolò Zaniolo per l'Inter

La società presieduta dagli Zhang potrebbe anche provare a riportare Nicolò Zaniolo alla Pinetina dopo cinque anni.

Il centrocampista offensivo, con il contratto in scadenza nel 2024, sarebbe in uscita dalla Roma già quest'anno e avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro.

Il giocatore classe '99 piacerebbe anche alla Juventus, al Tottenham e all' Atletico Madrid.

Intanto in casa nerazzurra non dovrebbe essere prolungato il contratto di Roberto Gagilardini. Il centrocampista ex Atalanta interesserebbe a club come Cremonese, Monza e Valencia e potrebbe liberarsi a parametro zero dal club meneghino a fine giugno.

Milan, il Manchester United sarebbe interessato a Theo Hernandez

Il Manchester United avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Theo Hernandez. Il terzino francese del Milan avrebbe una valutazione di circa 60 milioni. I Red Devils potrebbero mettere sul piatto uno scambio che riguarderebbe anche Diogo Dalot e Anthony Martial.

Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024 e avrebbero una valutazione complessiva di circa 40 milioni di euro.

Difficilmente il Milan accetterà la proposta, perché ritiene fondamentale l'esterno francese nel proprio progetto tecnico. Inoltre, al limite, potrebbe prendere in considerazione soltanto un'offerta cash.