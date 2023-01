Milan Skriniar verso l'addio al club nerazzurro; il difensore avrebbe detto no al rinnovo con l'Inter, aspettando nuove offerte ed aprendo così al Paris Saint Germain, che sembra in prima linea per la prossima stagione.

Skriniar avrebbe detto di no al rinnovo

Quello che filtra dallo staff che segue da vicino il giocatore è che la risposta probabile comunicata al club sia stata quella di rifiutare, almeno per ora, di firmare il rinnovo di contratto con l'Inter.

Questo perchè il difensore vorrebbe tenersi aperte alternative per la prossima stagione: le sirene del Paris Saint Germain suonano forte per Skriniar, con un'offerta economica molto superiore a quella nerazzurra.

Le cifre del mancato rinnovo

Il club di Viale della Liberazione avrebbe offerto a Milan Skriniar un contratto stellare che lo avrebbe reso il difensore più retribuito dell'intera Serie A, con cifre che si avvicinavano ai 6,5 milioni netti a stagione.

Uno sforzo notevole per la società di Steven Zhang che deve sempre tenere un occhio al bilancio senza investire troppo sulla rosa.

Le cifre del possibile accordo con il Paris Saint Germain

Milan Skriniar avrebbe per ora rifiutato il rinnovo con l'Inter in modo da tenersi aperte tutte le eventualità per un contratto migliore per la prossima stagione: in prima fila ci sarebbe il Paris Saint Germain, che starebbe valutando di offrire al giocatore la cifra monstre di 9 milioni netti all'anno seguiti da un bonus alla firma.

Un'offerta importante che ha stuzzicato l'interesse del difensore, nonostante i numerosi appelli dei tifosi a rimanere a Milano.

Gli appelli sui social e allo stadio non sono serviti

I tifosi nerazzurri, negli ultimi mesi, hanno manifestato il loro apprezzamento per il difensore slovacco, anche esponendo striscioni allo stadio nei quali si chiedeva a Skriniar di "rimanere all'Inter perchè sei il Re di Milano" e perchè "sei il nostro capitano, resta con noi".

Sui social i messaggi di stima di sono sprecati, ma qualcuno negli ultimi giorni ha iniziato a manifestare disagio per la situazione, invitando il giocatore ad una netta presa di posizione senza tirare troppo la corda perchè "un club come l'Inter non merita giocatori che non vogliono restare e farlo grande".

La tifoseria sembra divisa già da prima della scelta di Skriniar, che seppur non definitiva, segna chiaramente un passaggio importante nella trattativa per il rinnovo contrattuale che ora sembra molto difficile.

Le alternative in difesa

L'Inter si starebbe già guardando attorno, cercando di muovere i suoi agenti per aprire contatti con Becao dell'Udinese e soprattutto con Matteo Scalvini dell'Atalanta [VIDEO], che sembra essere il profilo individuato per provare a sostituire nella prossima stagione Milan Skriniar.