Il giornalista Gianni Balzarini ha recentemente parlato di Alessandro Del Piero, affermando che accetterebbe di tornare alla Juventus come dirigente solo se i bianconeri gli affidassero un ruolo operativo.

Nel frattempo, la Juve per la prossima estate vorrebbe un esterno offensivo, in tal senso fra i nomi accostati ai bianconeri ci sarebbero quelli di Mychajlo Mudryk dello Shakhtar Donetsk e di Marcus Thuram del Borussia M'gladbach

Balzarini sulla Juventus: 'Del Piero potrebbe entrare in società ma vorrebbe un ruolo operativo e non di rappresentanza'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato nelle scorse ore a Play Tv della Juventus e del possibile ritorno di Alessandro Del Piero tra le fila della società bianconera: "Per ora è stato formato un 'governo tecnico'.

Questi cinque componenti saranno presto affiancati da personaggi più vicini alla storia del club. Del Piero è uno di questi, ma Alex vorrebbe un ruolo operativo e non solo di rappresentanza. Attenzione anche ad Allegri e Cherubini, che saranno valutati da qui fino a fine stagione".

Balzarini ha poi parlato del possibile mercato della Juventus in questa finestra invernale, affermando come la dirigenza tecnica che comporrà il nuovo Cda dei bianconeri non dovrebbe fare operazioni di entrata fino al 18 gennaio, dopodiché la Juve potrebbe provare a intavolare una trattativa con gli agenti di Mac Allister, provandolo a strappare dal Brighton.

Infine Balzarini ha parlato delle possibili uscite in casa Juventus per questa sessione di riparazione, affermando come i dirigenti bianconeri potrebbero anche vendere per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro Adrien Rabiot (qualora dovesse arrivare un'offerta) per non rischiare di perderlo poi a parametro zero nella prossima estate.

Anche se Massimiliano Allegri spererebbe nella permanenza del francese fino al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, per il ruolo di esterno piacerebbe Mudryk e Thuram

Restando in tema mercato della Juventus, i bianconeri potrebbero dare la caccia a un esterno offensivo nella prossima estate, soprattutto se Angel Di Maria dovesse non rinnovare il contratto per tornare a giocare in patria.

Pertanto il club bianconero avrebbe messo nel mirino Mychajlo Mudryk, astro nascente di nazionalità ucraina in forza allo Shakhtar Donetsk. Il giovane esterno, secondo le ultime indiscrezioni, oltre che alla Juventus piacerebbe a diversi club in Europa, tra cui l'Arsenal di Mikel Arteta.

In alternativa la Juve potrebbe spostare le proprie attenzioni su Marcus Thuram, figlio d'arte dell'ex Lilian, attualmente tra le fila del Borussia M'gladbach.