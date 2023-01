La Juventus è pronta a ripartire in campionato sfidando il 4 gennaio 2023 la Cremonese allo stadio Zini. Un match importante per la squadra di Allegri anche perché c'è da confermarsi dopo le sei vittorie consecutive arrivate prima della pausa Mondiale. I bianconeri cercheranno di sfruttare un possibile pareggio o sconfitta del Napoli contro l'Inter, anche se come si è notato anche in altri campionati, la ripresa dopo una lunga pausa può regalare sempre sorprese. Il pareggio del Barcellona contro l'Espanyol o la sconfitta del Paris Saint Germain contro il Lens ne sono la dimostrazione.

Allegri nel post match amichevole contro lo Standard Liegi finito 1 a 1 ha dichiarato che gradualmente stanno recuperando tutti i giocatori e già dal match contro il Napoli potrebbero essere tutti disponibili. i dubbi principali riguardano Vlahovic, che sta recuperando dal problema di pubalgia. Per quanto riguarda invece la Cremonese, il tecnico Alvini dovrebbe avere tutti disponibili e affidarsi al 3-5-2 con un settore avanzato formato da Okereke e Dessers. Allegri invece dovrebbe schierare Milik a supporto di Kean, che è stato uno dei migliori della Juventus prima della pausa mondiale. Suoi i gol decisivi per le vittorie contro il Verona e l'Inter per un totale fino ad adesso di 5 realizzazioni fra Champions League e campionato italiano.

Il tecnico Alvini dovrebbe affidarsi a Okereke e Dessers

La Cremonese dovrebbe essere schierata dal tecnico Alvini con il 3-5-2, un'idea di gioco che dà equilibrio e che potrebbe valorizzare la velocità di Okereke, che dovrebbe essere il titolare nel settore avanzato insieme a Dessers. In porta invece dovrebbe giocare Carnesecchi, portiere in prestito dall'Atalanta e che piace alla Juventus per il dopo Szczesny.

Difesa a tre che potrebbe essere schierata con Aiwu, Hendry e Lochoshvili, a centrocampo sulla fascia destra dovrebbe giocare Sernicola, Ascacibar davanti alla difesa supportato dalle mezzali Meité e Pickel, sulla fascia sinistra Valeri.

Il tecnico Allegri dovrebbe schierare Milik e Kean

Massimiliano Allegri dovrebbe dare fiducia al 3-5-2, idea di gioco che ha dato soddisfazioni garantendo sei vittorie consecutive alla Juventus.

In porta dovrebbe giocare Szczesny, difesa a tre con Danilo, Bremer e Alex Sandro. Centrocampo a cinque con Cuadrado sulla fascia destra, davanti alla difesa dovrebbe giocare Locatelli supportato dalle mezzali Fagioli e Rabiot, sulla fascia sinistra Kostic. Nel settore avanzato Milik dovrebbe giocare a supporto di Kean.

Le probabili formazioni di Cremonese e Juventus

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi - Aiwu, Hendry, Lochoshvili- Sernicola, Meité, Ascacibar, Pickel, Valeri - Okereke, Dessers. Allenatore Massimiliano Alvini.

Juventus (3-5-2): Szczesny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Milik, Kean. Allenatore Massimiliano Allegri.