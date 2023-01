Per la Juventus questo è un momento davvero complicato. Le questioni extracalcistiche stanno influendo anche sulla squadra che non riesce a reagire. Di questa situazione ne ha parlato anche Alessandro Del Piero nel corso della trasmissione Sky Calcio Club: "Ciò che accade fuori dal campo sta infliggendo mazzate importanti a tutto l’ambiente che va in campo". Dunque, per l'ex capitano bianconero il problema della Juventus, in questo momento, è psicologico.

Le parole di Del Piero

La Juventus, in questo momento, non riesce ad uscire dal baratro e le situazioni extracalcistiche hanno gettato nello sconforto anche la squadra.

Per Del Piero il problema più grosso sarebbe legato alla questione motivazionale: "L’aspetto psicologico è il più allarmante: ti blocca, non ti fa esprimere al meglio". Dunque, i giocatori sarebbero frenati perché scossi dalla questione legata alle varie inchieste che coinvolgono la società.

La penalizzazione inflitta alla Juventus per la questione plusvalenze potrebbe aver influito sul gruppo. Ma per Del Piero la soluzione per uscire da questa crisi i giocatori la devono trovare stando uno al fianco dell'altro: "Nemici ce ne sono tanti, il tuo amico invece è al tuo fianco, si allena con te tutti i giorni". Adesso per la Juventus ci sarà la gara di Coppa Italia contro la Lazio e sarà l'occasione per provare a voltare pagina.

Situazione psicologica critica

La Juventus, negli ultimi mesi, ha visto stravolti i suoi piani. Prima ci sono state le dimissioni dell'intera dirigenza e del CDA e poi si è insediato io nuovo management. I cambi sono stati figli delle varie inchieste giudiziarie e sportive. Le prima ripercussioni a livello sportivo si sono già viste con la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte Federale.

Ma questa sanzione ha colpito anche la squadra che non è riuscita a reagire ed è stata colpita psicologicamente come ha affermato Alessandro Del Piero: "Sono figli di una situazione psicologica in primis, forse anche fisica, che non aiuta". In ogni caso il valore dei giocatori della Juventus dovrebbe essere ben superiore a quello che si vede in campo.

Ma inevitabilmente tutto quello che accade fuori scuote lo spogliatoio che ne risente, infatti per Alessandro Del Piero certi errori visti contro il Monza non sono stati degni del valore dei calciatori bianconeri: "Ci sono stati errori non degni degli stessi giocatori, sono molto più bravi di questi errori di attenzione".