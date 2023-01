La Juventus a fine giugno vedrà andare in scadenza di contratto i laterali difensivi Alex Sandro e Juan Cuadrado, che difficilmente rinnoveranno, e Adrien Rabiot, per il quale invece la società bianconera starebbe valutando la possibilità di prolungamento, anche se in questo momento ci sarebbe distanza fra offerte e richieste del giocatore.

Per quanto riguarda invece Angel Di Maria, altro giocatore in scadenza di contratto a giugno, non è stato ancora deciso quale sarà il suo futuro professionale. Il giocatore valuterà a fine stagione se rimanere a Torino o se trasferirsi in un'altra società, in tal senso da tempo si parla di un suo possibile ritorno nel campionato argentino.

Molto dipenderà dall'affidabilità fisica che il giocatore saprà garantire, considerando che nella prima parte di stagione ha saltato diversi match per problemi muscolari.

Il giocatore argentino Di Maria non avrebbe deciso il suo futuro professionale

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Angel Di Maria non avrebbe ancora deciso il proprio futuro professionale. Una valutazione sarà fatta attorno al mese di aprile, anche perché non sarebbe da scartare la possibilità di una conferma nella Juventus per un'altra stagione.

Questa sarebbe una decisione gradita anche dalla società bianconera, che avrebbe un giocatore di esperienza e di qualità che aiuterebbe la crescita dei tanti giovani presenti nella rosa bianconera.

La Juventus fra l'altro in tal caso usufruirebbe del Decreto Crescita, che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo per i giocatori provenienti dall'estero che rimangono in Italia per almeno due anni.

Molto comunque dipenderà anche dall'affidabilità fisica del giocatore, che ha saltato diversi match nella prima parte di stagione a causa di vari problemi muscolari e attualmente è nuovamente fermo ai box.

Oltre alla partita non disputata contro la Cremonese potrebbe non giocare neppure contro l'Udinese: il suo recupero potrebbe avvenire per il match contro il Napoli, previsto venerdì 13 gennaio allo stadio "Diego Armando Maradona".

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a giugno Alex Sandro e Juan Cuadrado, entrambi in scadenza di contratto.

Il laterale sinistro brasiliano potrebbe essere sostituito da Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica. Per quanto riguarda la fascia destra piace (forse già per il mercato di gennaio) Ivan Fresneda, valutato circa 20 milioni di euro dal Real Valladolid.