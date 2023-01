La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Difficile lo sia a gennaio considerando i possibili cambiamenti che potrebbero riguardare la società bianconera dal punto di vista dirigenziale. Ci si attende però un mercato altrettanto importante a giugno 2023, quando diversi giocatori potrebbero lasciare Torino. Per quanto riguarda i rinforzi uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è Marco Carnesecchi, portiere in prestito alla Cremonese ma di cartellino dell'Atalanta. Si parla di un suo possibile arrivo nella società bianconera nel caso di partenza di uno fra Szczesny e Perin a giugno ma anche di un possibile acquisto anticipato della società bianconera per cederlo poi in prestito una stagione in Serie A.

A parlare del nazionale under 21 italiano di recente è stato Gianluca Pagliuca, l'ex portiere dell'Inter ha suggerito al giovane di non valutare un'eventuale cessione alla società bianconera anche perché non avrebbe la possibilità di giocare molto con due portieri importanti come Szczesny e Perin. Per questo secondo Pagliuca l'ideale per Carnesecchi sarebbe un'esperienza professionale in società come Fiorentina e Bologna, ovvero quelle che lottano per una posizione tranquilla nel campionato italiano. Come però già sottolineato in precedenza non è da scartare la possibilità che la società bianconera decida di acquistarlo in anticipo e cederlo in prestito in Serie A nella stagione 2023-2024.

Gianluca Pagliuca ha suggerito a Carnesecchi di non accettare un'eventuale offerta della Juventus

'La Juventus ha due ottimi portieri. Szczesny è stato il migliore del mondiale dopo Martinez. E’ ancora abbastanza giovane. L’ultima squadra in cui andrei se fossi in Carnesecchi è proprio la società bianconera'. Queste le dichiarazioni di Gianluca Pagliuca in un'intervista a calciomercato.it.

L'ex portiere dell'Inter ha aggiunto: 'Anche perché come secondo c’è un altro portiere bravissimo come Perin. Meglio in una squadra di media classifica come la Fiorentina e il Bologna'. Molto dipenderà eventualmente dal futuro professionale di Szczesny, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e piace a diverse società inglesi.

Possibile la cessione di Szczesny in caso di offerta da circa 20 milioni di euro

Se dovesse arrivare un'offerta da circa 20 milioni di euro la Juventus potrebbe valutarla ed in tal caso investirebbe su Carnesecchi. Il nazionale under 21 italiano si giocherebbe quindi il posto con Perin. Altra possibilità potrebbe essere l'acquisto in anticipo a giugno del giocatore e prestito in una società di Serie A. A giugno 2024 rientrerebbe alla Juventus per sostituire Szczesny, che è in scadenza di contratto fra una stagione e mezza con la società bianconera.