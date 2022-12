La Juventus 2023-2024 potrebbe essere molto diversa rispetto a quella di questa stagione. La società bianconera potrebbe infatti affidarsi sempre di più a giovani di qualità oltre ad affidarsi a giocatori di esperienza in alcuni ruoli specifici. Si parla infatti del possibile arrivo a centrocampo di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024. Ritornando alle cessioni sono quattro i giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera. Ci riferiamo ad Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

Sul brasiliano e il colombiano si parla molto di Inter, sempre molto attenta all'acquisto di giocatori a parametro zero. L'argentino invece potrebbe ritornare in Sudamerica per chiudere la carriera professionale da giocatore. A questi bisogna aggiungere il centrocampista francese, uno dei migliori giocatori del mondiale dopo un inizio di stagione importante con la Juventus. Allegri vorrebbe la conferma ma la distanza fra richieste del giocatore e offerta della società bianconera potrebbe agevolare la sua partenza a parametro zero. Si parla di un possibile trasferimento nel campionato inglese, con Chelsea e Arsenal fra le società pronte a garantire un ingaggio importante al giocatore.

La Juventus potrebbe lasciar partire altri tre giocatori, uno su tutti Leandro Paredes.

L'argentino è attualmente in prestito dal Paris Saint Germain, la società bianconera potrebbe riscattarlo per circa 23 milioni di euro. Anche Rugani e McKennie potrebbero lasciare Torino a giugno.

Potrebbero partire i giocatori in scadenza oltre a Rugani e Paredes

La Juventus potrebbe lasciar partire sette giocatori a giugno.

Oltre ai quattro giocatori in scadenza, Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, la società bianconera potrebbe non riscattare il cartellino di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. D'altronde in questo inizio di stagione la crescita di Fagioli e quella di Miretti sono state evidenti, per questo la Juve potrebbe risparmiare i 23 milioni di euro del cartellino oltre i 7 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna l'argentino.

Potrebbe lasciare la società bianconera anche Daniele Rugani, che ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e che non è considerato un titolare da Massimiliano Allegri. Si è parlato di un possibile trasferimento alla Salernitana per il centrale ma l'ingaggio da 4 milioni di euro a stagione non agevola la trattativa di mercato.

Possibile la cessione di McKennie

Per quanto riguarda invece McKennie la Juventus potrebbe valutare una sua partenza anche a gennaio. Molto dipenderà dalle offerte che potrebbero arrivare. Ci sarebbero il Borussia Dortmund e il Monaco sul giocatore. In caso di offerta da 30 milioni di euro la società bianconera potrebbero lasciarlo partire. La cessione dell'americano potrebbe portare la Juve ad acquistare un terzino destro già a gennaio.