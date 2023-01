La Juventus sta vivendo un momento difficile dal punto di vista sportivo e giudiziario. Dopo la sconfitta pesante contro il Napoli è arrivata una notizia sorprendente per molti dalla Corte Federale d'Appello, che ha sanzionato la società bianconera con 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. La società bianconera è pronta a fare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Intanto prosegue il lavoro della squadra di Allegri, che dopo il pareggio contro l'Atalanta, sfiderà in campionato all'Allianz Stadium di Torino il Monza. La proprietà ha confermato Massimiliano Allegri alla guida tecnica della Juventus almeno fino a giugno ed anche il tecnico in una recente intervista ha dichiarato che rimane nella società bianconera a meno che non lo mandano via.

A tal riguardo le agenzie di scommesse stanno quotando negli ultimi giorni l'ingaggio come tecnico di Zidane dalla stagione 2023-2024. Pagano il suo approdo a Torino a 2,00, evidentemente la probabilità che possa diventare tecnico della Juventus per le agenzie di scommesse è incrementata molto. Fra l'altro a supporto di questo di recente l'amico ed ex compagno di nazionale di Zidane Charbonnier in una recente intervista ha dichiarato che il tecnico francese potrebbe andare su una panchina di una nazionale o eventualmente su quella della Juventus.

Secondo le agenzie di scommesse Zidane ha molte probabilità di diventare il nuovo tecnico della Juventus dalla stagione 2023-2024.

Lo dimostra la quota pagata dalle agenzie di scommesse per un suo eventuale approdo a Torino, ovvero 2,00. Per quanto riguarda invece la possibilità diventa un commissario tecnico, a 4,5 è quotato il suo trasferimento in Brasile. Le altre quote invece riguardano un suo possibile ritorno al Real Madrid a 5,5, l'ingaggio da parte del Paris Saint Germain a 7,5 e quello del Manchester United a 10,00.

Molto dipenderà da quale sarà il progetto sportivo bianconero per la stagione 2023-2024.Difficile pensare che in caso di sostituzione di Allegri, che guadagna 7 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025, possa arrivare un tecnico dall'ingaggio importante. Fra l'altro diverse notizie di mercato confermano anche il possibile ingaggio da parte della società bianconera di Antonio Conte.

Il tecnico pugliese ha il contratto in scadenza con il Tottenham e potrebbe decidere di non prolungare la sua intesa contrattuale.

Possibile l'arrivo di un nuovo direttore sportivo

La Juventus ha recentemente annunciato il nuovo direttore generale, si tratta di Francesco Calvo, già nella società bianconera. Si attenderà poi le vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera. Subito dopo potrebbe essere nominato anche un nuovo direttore sportivo che dia supporto al direttore generale e all'amministratore delegato Maurizio Scanavino. Proprio per questo non dovrebbero esserci grandi trattative di mercato in questo mese ma gran parte potrebbe essere posticipate a giugno.